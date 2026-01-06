Pubblicità
Liam Rosenior Chelsea
Chris Burton

Rosenior al Chelsea, la rabbia dei tifosi dello Strasburgo: “Un’umiliante sottomissione”

Sta destando polemiche tra i tifosi dello Strasburgo il trasferimento di Rosenior al Chelsea: “In gioco il futuro del calcio francese”.

I tifosi del Strasburgo hanno criticato la "umiliante sottomissione al Chelsea" del club dopo aver visto l'allenatore Liam Rosenior lasciare la panchina della loro squadra per sedersi su quella dei Blues. 

Il 41enne, molto apprezzato, ha firmato un contratto a lungo termine con il club londinese, dopo aver visto crescere la sua popolarità mentre lavorava con uno dei club affiliati al Chelsea in Ligue 1. 

In Francia sono rimasti impressionati da come si è svolta questa giostra manageriale.

  • LUI IL SOSTITUTO DI MARESCA

    Dopo aver assistito al calo dei risultati sotto la guida di Enzo Maresca, che aveva lanciato una frecciatina alla dirigenza del club, il Chelsea ha deciso di apportare per un cambio in panchina il giorno di Capodanno. Si è subito ipotizzato che Rosenior sarebbe stato contattato per ricoprire quel ruolo.

    Con BlueCo che detta legge anche a Strasburgo, non ci sono state molte trattative per liberare un allenatore da un incarico e trasferirlo in un altro e alla fine Rosenior è tornato nel calcio inglese sottoscrivendo un lungo contratto fino al 2032.

    Quando ha lasciato la Francia, ha dichiarato: "La realtà è che lo Strasburgo non è allo stesso livello del Chelsea. Crescerà in futuro e spero che i tifosi se ne rendano conto. Spero che siano orgogliosi del fatto che al loro allenatore sia stata data la possibilità di diventare il manager dei campioni del Mondiale per Club, ma è comunque difficile andarsene".

  • Liam Rosenior StrasbourgAFP

    LA RABBIA DEI TIFOSI DELLO STRASBURGO

    I tifosi dello Strasburgo sono indignati dal fatto che il Chelsea abbia potuto facilmente ottenere ciò che voleva, senza incontrare alcuna resistenza.

    Una dichiarazione della Féderation Supporters RCS, ovvero l’organizzazione che riunisce tutti i tifosi del club transalpino, recita: "Il trasferimento di Liam Rosenior segna un altro passo umiliante nella sottomissione del Racing al Chelsea. Da due anni e mezzo, insieme ad altri, cerchiamo di lanciare l'allarme su questo tema.

    Il problema va ben oltre l'impatto sportivo a metà stagione e le ambizioni di un giovane allenatore. È strutturale: è in gioco il futuro del calcio francese.

    Ogni ulteriore contorsione di Marc Keller, ogni minuto in più trascorso alla guida del club, è un insulto all'enorme lavoro compiuto prima del 2023. Quella che molti hanno considerato una mossa scandalosa lo scorso settembre sembra sempre più un consiglio saggio: deve andarsene. Adesso.

    La FSRCS coordinerà strettamente con le altre tre associazioni che lottano attivamente contro la multiproprietà, così come con tutte le persone di buona volontà, per definire i prossimi passi".

    Il presidente dello Strasburgo Keller ha dichiarato alla BBC Sport nel novembre 2025: "So che una minoranza di persone si pone ancora alcune domande sul modello della multiproprietà. Naturalmente, continuiamo il dialogo e penso che la risposta migliore, dato che sono stato un calciatore, sia sul campo.

    Non credo che siamo una squadra satellite, perché una squadra satellite invia tre, quattro, cinque, sei giocatori al Chelsea ogni stagione. Penso che sia più... come un rapporto tra fratelli minori, come diciamo in Francia, ma voi in Inghilterra lo chiamate club gemello. Ci aiutiamo a vicenda".

  • LE PAROLE DI ROSENIOR

    I tifosi non la vedono in questo modo, dato che Rosenior ha portato lo Strasburgo alla sua prima qualificazione europea in 19 anni nella sua prima stagione alla guida della squadra. L'ex allenatore del Derby e dell'Hull City sta ora affrontando una nuova sfida.

    Rosenior ha dichiarato: "Sono estremamente onorato e orgoglioso di essere stato nominato allenatore del Chelsea Football Club. Questo è un club con uno spirito unico e una storia gloriosa di trofei vinti.

    Il mio compito è quello di proteggere questa identità e creare una squadra che rifletta questi valori in ogni partita che giochiamo, continuando a vincere trofei. Essere incaricato di questo ruolo significa molto per me e voglio ringraziare tutte le persone coinvolte per l'opportunità e la fiducia che mi hanno dato nell'assumere questo incarico. Darò il massimo per portare il successo che questo club merita.

    Credo profondamente nel lavoro di squadra, nell'unità, nella coesione e nel lavorare gli uni per gli altri, e questi valori saranno al centro di tutto ciò che faremo. Saranno la base del nostro successo.

    Sono entusiasta di lavorare con questo gruppo di giocatori e uno staff di grande talento, di costruire legami forti dentro e fuori dal campo e di creare un ambiente in cui tutti si sentano uniti e motivati dallo stesso obiettivo.

    C'è una vera voglia di vincere e darò il massimo, ogni singolo giorno, per aiutare questa squadra a competere e vincere ai massimi livelli, in modo che tutti si sentano uniti e orgogliosi di far parte del Chelsea Football Club.

    Voglio che i nostri tifosi siano orgogliosi di chi siamo e di ciò che rappresentiamo in ogni singola partita che giochiamo. Sono l'anima di questo enorme, storico e grande club calcistico. Non vedo l'ora di incontrarvi tutti. Non vedo l'ora di iniziare”.

  • Liam RoseniorGetty

    COSA ATTENDE ORA CHELSEA E STRASBURGO?

    Il Chelsea, quinto in classifica nella Premier League, scenderà in campo mercoledì sera per il derby contro il Fulham, squadra della zona ovest di Londra. 

    Lo Strasburgo, invece, non giocherà tornerà in campo prima del 10 gennaio, quando affronterà l'Avranches in trasferta in Coppa.

