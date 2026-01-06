Rosenior al Chelsea, la rabbia dei tifosi dello Strasburgo: “Un’umiliante sottomissione”

I tifosi dello Strasburgo sono indignati dal fatto che il Chelsea abbia potuto facilmente ottenere ciò che voleva, senza incontrare alcuna resistenza.
Una dichiarazione della Féderation Supporters RCS, ovvero l’organizzazione che riunisce tutti i tifosi del club transalpino, recita: "Il trasferimento di Liam Rosenior segna un altro passo umiliante nella sottomissione del Racing al Chelsea. Da due anni e mezzo, insieme ad altri, cerchiamo di lanciare l'allarme su questo tema.
Il problema va ben oltre l'impatto sportivo a metà stagione e le ambizioni di un giovane allenatore. È strutturale: è in gioco il futuro del calcio francese.
Ogni ulteriore contorsione di Marc Keller, ogni minuto in più trascorso alla guida del club, è un insulto all'enorme lavoro compiuto prima del 2023. Quella che molti hanno considerato una mossa scandalosa lo scorso settembre sembra sempre più un consiglio saggio: deve andarsene. Adesso.
La FSRCS coordinerà strettamente con le altre tre associazioni che lottano attivamente contro la multiproprietà, così come con tutte le persone di buona volontà, per definire i prossimi passi".
Il presidente dello Strasburgo Keller ha dichiarato alla BBC Sport nel novembre 2025: "So che una minoranza di persone si pone ancora alcune domande sul modello della multiproprietà. Naturalmente, continuiamo il dialogo e penso che la risposta migliore, dato che sono stato un calciatore, sia sul campo.
Non credo che siamo una squadra satellite, perché una squadra satellite invia tre, quattro, cinque, sei giocatori al Chelsea ogni stagione. Penso che sia più... come un rapporto tra fratelli minori, come diciamo in Francia, ma voi in Inghilterra lo chiamate club gemello. Ci aiutiamo a vicenda".