Rosenior al Chelsea, la rabbia dei tifosi dello Strasburgo: “Un’umiliante sottomissione”

I tifosi non la vedono in questo modo, dato che Rosenior ha portato lo Strasburgo alla sua prima qualificazione europea in 19 anni nella sua prima stagione alla guida della squadra. L'ex allenatore del Derby e dell'Hull City sta ora affrontando una nuova sfida.

Rosenior ha dichiarato: "Sono estremamente onorato e orgoglioso di essere stato nominato allenatore del Chelsea Football Club. Questo è un club con uno spirito unico e una storia gloriosa di trofei vinti.

Il mio compito è quello di proteggere questa identità e creare una squadra che rifletta questi valori in ogni partita che giochiamo, continuando a vincere trofei. Essere incaricato di questo ruolo significa molto per me e voglio ringraziare tutte le persone coinvolte per l'opportunità e la fiducia che mi hanno dato nell'assumere questo incarico. Darò il massimo per portare il successo che questo club merita.

Credo profondamente nel lavoro di squadra, nell'unità, nella coesione e nel lavorare gli uni per gli altri, e questi valori saranno al centro di tutto ciò che faremo. Saranno la base del nostro successo.

Sono entusiasta di lavorare con questo gruppo di giocatori e uno staff di grande talento, di costruire legami forti dentro e fuori dal campo e di creare un ambiente in cui tutti si sentano uniti e motivati dallo stesso obiettivo.

C'è una vera voglia di vincere e darò il massimo, ogni singolo giorno, per aiutare questa squadra a competere e vincere ai massimi livelli, in modo che tutti si sentano uniti e orgogliosi di far parte del Chelsea Football Club.

Voglio che i nostri tifosi siano orgogliosi di chi siamo e di ciò che rappresentiamo in ogni singola partita che giochiamo. Sono l'anima di questo enorme, storico e grande club calcistico. Non vedo l'ora di incontrarvi tutti. Non vedo l'ora di iniziare”.