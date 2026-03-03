Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita: volo nella notte verso Madrid dopo l’attacco a Riad

Al momento non esistono conferme ufficiali, ma ci sono indiscrezioni provenienti dalla Stampa britannica sulla possibile partenza di Cristiano Ronaldo dall’Arabia Saudita.

La notizia arriva nelle ore immediatamente successive all’attacco che ha colpito l’ambasciata americana a Riad, in un contesto di crescente instabilità in Medio Oriente.

Se la notizia dovesse trovare conferma, il campione portoghese avrebbe scelto di fare ritorno a Madrid, ritenendo la capitale spagnola un luogo più tranquillo e sicuro per sé e per i suoi cari.