Andrea Ajello

Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita: volo nella notte verso Madrid dopo l’attacco a Riad

Dopo l’attacco all’ambasciata Usa a Riad, il jet privato di Cristiano Ronaldo sarebbe atterrato nella notte a Madrid: nessuna conferma ufficiale ancora.

Al momento non esistono conferme ufficiali, ma ci sono indiscrezioni provenienti dalla Stampa britannica sulla possibile partenza di Cristiano Ronaldo dall’Arabia Saudita. 

La notizia arriva nelle ore immediatamente successive all’attacco che ha colpito l’ambasciata americana a Riad, in un contesto di crescente instabilità in Medio Oriente. 

Se la notizia dovesse trovare conferma, il campione portoghese avrebbe scelto di fare ritorno a Madrid, ritenendo la capitale spagnola un luogo più tranquillo e sicuro per sé e per i suoi cari.

  • IL JET DI RONALDO ATTERRATO A MADRID

    Dopo l’attacco contro l’ambasciata statunitense a Riad, Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita per fare ritorno a Madrid con un volo atterrato nella capitale spagnola durante la notte. 

    Secondo i dati di tracciamento diffusi da Flightradar24, il jet privato del fuoriclasse portoghese avrebbe sorvolato prima l’Egitto e successivamente il Mediterraneo, per poi atterrare all’aeroporto di Madrid-Barajas all’1.32.

    Al momento, tuttavia, non ci sono appunto conferme ufficiali sulla presenza a bordo del calciatore, della compagna Georgina Rodriguez e dei loro cinque figli.

  • RONALDO ATTESO ALL'ALLENAMENTO

    Dall’Arabia Saudita, intanto, arrivano segnali che sembrano andare in direzione opposta rispetto alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Cristiano Ronaldo infatti, stando alle notizie provenienti dall'Arabia Saudita, riportate dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe regolarmente atteso al centro sportivo per l’allenamento previsto nel pomeriggio, senza alcuna variazione al programma stabilito.

    Già nella giornata di ieri, inoltre, l’attaccante portoghese si sarebbe allenato con il resto della squadra con la consueta normalità.

  • POSTICIPATE ALCUNE PARTITE

    Alla luce dell’escalation registrata nelle ultime ore e del crescente intensificarsi del conflitto, l’Asian Football Confederation ha optato per il rinvio di diverse gare delle competizioni continentali in programma.

    Tra gli incontri posticipati figura anche quello che avrebbe dovuto vedere impegnato il club saudita in cui milita Cristiano Ronaldo, decisione presa a tutela della sicurezza di squadre, staff e tifosi.

