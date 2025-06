Romagnoli operato alle tonsille: quando torna il difensore della Lazio? I tempi di recupero

Nota della Lazio sulle condizioni di Alessio Romagnoli, fresco di operazione: "Intervento di tonsillectomia".

Contrattempo sulla tabella di marcia che porta al via della nuova stagione, in casa Lazio, per Alessio Romagnoli.

Il 30enne difensore della Lazio, come fa sapere la società biancoceleste, è stato operato per risolvere un problema alle tonsille: nulla di grave, ma comunque un imprevisto da fronteggiare e smaltire per presentarsi al meglio al raduno agli ordini di Maurizio Sarri.

Come sta Romagnoli? Quando torna? Le condizioni e il comunicato ufficiale diffuso dal club di Lotito.