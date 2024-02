Roma in vantaggio all'Olimpico contro il Torino dopo il penalty segnato da Dybala nel primo tempo.

All'Olimpico di Roma, la squadra di De Rossi affronta il Torino per la prima delle due sfide del lunedì con cui si chiude il 26esimo turno di Serie A. Match fondamentale per le ambizioni di entrambe, ha visto alcune polemiche come di consueto per quanto accaduto in campo.

La Roma è andata in vantaggio con un calcio di rigore, per il quale sono però arrivate conferme più che dubbi sulla sua assegnazione.