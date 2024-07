Roma-Tolosa dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Roma sfida il Tolosa a Trigoria: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

Si giocherà regolarmente l'amichevole tra Roma e Tolosa, inizialmente cancellata per il timore di possibili problemi di ordine pubblico e poi riprogrammata: lo scenario non sarà lo stadio Del Conero di Ancona ma il centro sportivo di Trigoria.

Dopo il 6-1 rifilato al Latina, i giallorossi hanno strappato un 1-1 in Slovacchia contro il Kosice: a segno nel finale Pisilli, decisivo per evitare la sconfitta.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie su Roma-Tolosa, in programma il 27 luglio: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come seguire il match in diretta tv e streaming.