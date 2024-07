Roma-Tolosa si gioca, ma a Trigoria: riprogrammata l'amichevole cancellata lunedì

Dopo l'annullamento per motivi di ordine pubblico, la gara tra Roma e Tolosa si giocherà comunque sabato. Ma non ad Ancona.

Roma-Tolosa, alla fine, si gioca. Ed è una notizia, pensando alle vicende che nelle scorse ore hanno portato all'annullamento dell'amichevole inizialmente fissata nel weekend.

Alla fine la partita tra la formazione giallorossa e quella francese andrà regolarmente in scena: non ad Ancona, ovvero la sede originariamente scelta per l'incontro, bensì a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini.

L'informazione è stata data dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo ed è confermata da GOAL.