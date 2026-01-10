Roma-Sassuolo 2-0, pagelle e tabellino: Soulè e Svilar trascinano Gasperini, è aggancio al Milan

La Roma pareggerà mai una partita della Serie A 2025/2026? Ai tifosi giallorossi interessa poco, davanti alle vittorie. Nel 20esimo turno, il primo del girone d'andata, ci pensa Manu Koné a regalare il secondo successo consecutivo e l'aggancio al secondo posto occupato da un Milan che deve comunque giocare partite in più rispetto alla squadra capitolina. Sbloccata la gara al minuto 76, l'Olimpico ha festeggiato anche 3' dopo con il raddoppio di Soulè, anche precedentemente autore dell'assist.

Soulé da una parte, Svilar dall'altra. Se la Roma ha ottenuto tre punti fondamentali per cominciare al meglio il girone di ritorno, lo deve anche al suo portiere: nel primo tempo, infatti, il Sassuolo è stato pericolosissimo e solamente due interventi maestoni dell'estremo difensore su Fadera e Konè, in questo caso Ismael, hanno mantenuto il risultato sullo 0-0.

La Roma non è stata cinica, concludendo spesso ma poche volte nello specchio di Muric, sgomitando fino all'ultimo quarto d'ora in cui Soulè ha prima servito Konè con un bel cross, dunque ha battuto Muric con un facile tap-in successivo al tacco di El Shaarawy.

Scompaiono così anche le polemiche per un rigore assegnato e cancellato da Marcenaro in seguito a un fuorigioco dello stesso Soulé, decisamente il più pericoloso della truppa capitolina.

Il Sassuolo torna a casa senza punti, sicuro di aver giocato un buon match, ma non abbastanza per avere la meglio su un Svilar in forma e nuovamente in grado di mantenere la porta inviolata. All'Olimpico finisce 2-0.