Roma-Sassuolo 1-0, cronaca, tabellino e voti: Pellegrini vale l'ennesima vittoria, lotta Champions accesa

La Roma avvicina la Juventus e risponde al successo del Bologna. Dall'altra parte nessuna svolta per un Sassuolo ancora penultimo.

La Roma vince l'ennesima partita del periodo De Rossi, stavolta battendo di misura il Sassuolo di Ballardini. Basta Pellegrini per avvicinare ulteriormente la Juventus in classifica e rispondere ai successi di Torino, Lazio, Monza e soprattutto Bologna, tutte decise a qualificarsi ad un torneo europeo 2024/2025.

Dopo il k.o di Brighton, ininfluente per il passaggio ai quarti di Europa League, De Rossi ha riproposto Lukaku dal primo minuto, con Aouar ed El Shaarawy a completare il reparto d'attacco. Dall'altra parte Berardi out per tutta la stagione, dentro Defrel sulla fascia destra d'attacco.

Partita deludente per Lukaku, che ha sbagliato diverse ottime occasioni, mentre il Sassuolo è stato fermato da uno Svilar sempre attento. A risolvere il match ci ha pensato Pellegrini a inizio ripresa, per tre punti essenziali in chiave Champions League. Per la squadra di Ballardini la continuità, dopo la vittoria contro il Frosinone, tarda ad arrivare: la classifica non si smuove.