La Roma ritrova il Como, il punto più basso da quando Ranieri è tornato: i risultati e non solo lo dimostrano, è cambiato tutto.

Sono passati poco due mesi e mezzo da quando la Roma uscì sconfitta per 2-0 sul campo del Como, che aveva decretato il momento peggiore della terza avventura di Claudio Ranieri con i giallorossi.

Era difficile immaginarsi che la squadra sarebbe riuscita a risollevarsi come poi ha fatto da quella partita, mettendo in fila una serie di risultati positivi che hanno riacceso le speranze anche per una qualificazione europea.

Gran parte di questa svolta è merito di Ranieri, che ha risolto attraverso la gestione complessiva e il campo tante delle problematiche che hanno condizionato la Roma nella prima parte di stagione. Dal lavoro sui singoli come ad esempio Matias Soulé alla capacità di sfruttare tutta la rosa. Ecco come il tecnico ha trasformato la squadra.