Con chi gioca la Roma agli ottavi di Europa League in caso di qualificazione: le possibili avversarie

Roma chiamata a superare l'ostacolo Feyenoord nei sedicesimi di Europa League: contro chi può giocare agli ottavi di finale?

Il cammino della Roma nell'Europa League 2023/2024 passa per il Feyenoord.

Il pareggio per 1-1 ottenuto all'andata dalla squadra di Daniele De Rossi, considerando il fattore campo, pone in una leggerissima condizione di vantaggio i giallorossi nel match di ritorno in programma stasera allo stadio Olimpico.

Qualora la Roma eliminasse il Feyenoord, volerebbe agli ottavi di finale dell'Europa League: contro chi giocherebbe in caso di qualificazione? Vediamo tutte le possibili avversarie.