Roma-Monza 4-0, pagelle e tabellino: i giallorossi rientrano nella corsa all'Europa

Roma vs Monza

Decimo risultato utile per la squadra di Ranieri, che liquida il Monza con i goal di Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante.

La Roma si riaffaccia prepotentemente nella corsa per un posto nelle coppe europee. All'Olimpico, la squadra di Ranieri sbriga senza difficoltà la pratica Monza e centra il decimo risultato utile consecutivo in campionato.

Parte subito forte la compagine giallorossa che dopo aver sprecato una clamorosa occasione con Pisilli trova il vantaggio con un gran sinistro dalla distanza di Saelemaekers. La squadra di Ranieri è padrona del campo e al 32esimo sigla anche il raddoppio con Shomurodov su assist di Soulé dalla destra.

Si va a riposo con i giallorossi in pieno controllo, eccezion fatta per una bella occasione lasciata a Ganvoula e sventata da Svilar con la punta delle dita in tuffo basso.

Nella ripresa il Monza non riesce pressoché mai a farsi vedere dalle parti di Svilar e ad arrotondare ulteriormente il risultato ci pensa Angelino, al terzo goal in questo 2025. Chiude i giochi, qualora fossero mai stati aperti, Bryan Cristante in girata di testa.

Roma che ottiene altri tre punti e si piazza a -1 da Bologna e Milan, rivede la Fiorentina e nell'arco di due mesi dimezza i 15 punti di distacco che aveva accumulato la Lazio nel momento in cui le due squadre si sono affrontate lo scorso 5 gennaio.