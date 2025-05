Roma-Milan è la serata di Claudio Ranieri, emozioni all'Olimpico: "Infinitamente grazie"

Ranieri saluta l'Olimpico con l'ultima partita casalinga della sua carriera: "Ora manca l'ultimo passo giovedì o domenica".

Sembrava impossibile dopo l'avvio di stagione firmato De Rossi-Jurc, ma a 90 minuti dal termine la Roma è ancora in corsa per la Champions League. Al massimo i giallorossi giocheranno la prossima Europa League, un traguardo enorme considerando come si era messa l'annata prima dell'arrivo di Claudio Ranieri.

Un Claudio Ranieri riuscito a vincere la sua ultima partita casalinga da allenatore, battendo 3-1 il Milan e assicurandosi così la qualificazione ai prossimi gironi europei. La sua serata è stata decisamente emozionante, con la maxi-coreografia dell'Olimpico a salutare il proprio concittadino, che dirà nuovamente addio al mestiere da allenatore dopo l'ultima giornata di Serie A.

Lacrime e sospiri all'Olimpico prima, durante e dopo la partita contro il Milan, con Ranieri che al termine della stessa ha preso il microfono ringraziando tutto il popolo giallorosso per questi ultimi mesi della sua vita da tecnico. Come noto, infatti, il tecnico rimarrà in società ma non farà più l'allenatore, con un ruolo fondamentale nel scegliere il proprio successore.