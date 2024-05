Roma-Milan 5-2, cronaca, tabellino e voti: spettacolo a Perth, l'amichevole di lusso è giallorossa

La Roma batte il Milan nell'amichevole di Perth, Australia: gara spettacolare, sette goal totali e quattro nella ripresa.

Nel ricordo di Di Bartolomei, in quel di Perth (Australia), Milan e Roma hanno dato vita ad una spettacolare amichevole per il pubblico locale. Sei goal totali e vittoria della squadra di De Rossi, riuscita ad avere la meglio sui colleghi giallorossi per 4-2.

Organizzata a margine del Western Australia Day e per commemorare l'ex capitano giallorosso Di Bartolomei, l'amichevole di Perth ha visto una grande risposta di pubblico, riusciti a divertirsi davanti a due squadre come Milan e Roma senza patemi e con la sola voglia di far bene.

Grandi prove per Dybala e Angelino per la Roma, entrambi autori di un goal e di un assist, mentre per il Milan (con Bonera in panchina) ha strappato applausi soprattutto Theo Hernandez. Saluto finale per Griroud, che lascia come noto i rossoneri per approdare in MLS e in particolare a Los Angeles.