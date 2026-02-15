La svolta della Roma arriva dal mercato di gennaio: impatto super di Malen, bene anche Zaragoza contro il Napoli

Un impatto devastante, un’onda d’urto così potente da sembrare uno tsunami: Donyell Malen è il prototipo di attaccante che serviva e che mancava a questa Roma.
Gli ottimi rapporti con l’Aston Villa avevano già portato i giallorossi a chiudere in estate per Leon Bailey, salvo poi effettuare un “reso” anticipato per arrivare proprio all’olandese.
Il classe 1999, entrato ufficialmente nel podio delle migliori partenze in maglia capitolina, non è però l’unico grande innesto in rosa: anche Bryan Zaragoza rappresentava il tassello mancante, con dribbling e fantasia al servizio di Gian Piero Gasperini.