La svolta della Roma arriva dal mercato di gennaio: impatto super di Malen, bene anche Zaragoza contro il Napoli

Non ha mai nascosto una certa insoddisfazione per il rendimento del reparto offensivo nella prima metà di stagione, composto da Dovbyk e Ferguson: Gasperini aveva bisogno di un giocatore con caratteristiche diverse.

Ecco perché la società ha sfruttato al massimo la finestra di mercato a disposizione per completare la rosa, individuando in Malen l’identikit perfetto. L’ex tecnico dell’Atalanta non cercava un centravanti statico, ma un attaccante sempre dentro la manovra, capace di attaccare la profondità e di garantire una certa continuità realizzativa.

Malen ha mostrato fin da subito tutte queste qualità, e Gasperini non ha mai nascosto la propria ammirazione per lui, lasciandosi spesso andare a sorrisi a “trentadue denti” nelle conferenze stampa quando si parla dell’olandese.