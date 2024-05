Roma-Juventus, Lukaku si sblocca all'Olimpico dopo mesi: lunga attesa in Serie A

Il goal di Lukaku contro quella che poteva essere la sua squadra: terza rete nel 2024 in Serie A dopo la partenza a razzo dell'andata.

Romelu Lukaku non segnava in Serie A, all'Olimpico, da gennaio. Quasi quattro mesi dopo l'ultima esultanza davanti ai propri tifosi, almeno relativamente al campionato - visto il goal realizzato contro il Brighton in Europa League - il belga è riuscito a ritrovare la gioia delle rete in casa.

Una lunga attesa per Lukaku, terminata proprio contro quella che poteva essere la sua squadra la scorsa estate: la Juventus.

Lukaku, infatti, era stato vicino alla firma con la Juventus. Alla fine l'ex Inter è come noto rimasto in Italia per giocare con i giallorossi, riuscendo ad essere devastante soprattutto nel primo periodo con la nuova maglia, per poi fermarsi nel corso del 2024.