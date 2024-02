Roma-Juventus femminile dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Rome e Juventus si affrontano nel campionato di Serie A femminile: le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

Dopo l'eliminazione in Women's Champions League, la Roma Femminile si rituffa nella Serie A. Le giallorosse allenate da Spugna sfidano al ‘Tre Fontane’ la Juventus nella sfida ad altissima quota.

La Roma Femminile è in vetta alla classifica e va a caccia dei tre punti per tentare la fuga solitaria ai danni della Juventus Women, in ritardo di cinque punti in graduatoria.

Una sfida attesissima tra le due squadre che guidano la Serie A femminile, come conferma il dato relativo ai biglietti venduti.

La Roma ha infatti annunciato che la gara è già sold out con tutti i tagliandi disponibili già venduti.

Di seguito tutte le informazioni utili su Roma-Juventus Women: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.