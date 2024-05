Roma-Juventus, Allegri spiega il nervosismo nel finale: "Abbiamo rischiato di perdere la partita"

Il tecnico della Juventus ha parlato al termine del match contro la Roma: "La società valuterà la rosa, ma c’è un’ottima base".

La Juventus ottiene un buon punto contro la Roma, che avvicina i bianconeri al ritorno in Champions League. Un pari che serve a poco invece per i giallorossi, soprattutto dopo stop del Bologna. Per la qualificazione è ancora tutto da decidere, ma l'1-1 favorisce soprattutto il team di Allegri.

All'Olimpico il goal tanto atteso da Lukaku ha sbloccato il match, mentre Bremer ha trovato la rete del pareggio. Un pareggio che non smuove la classifica, ma che regala più possibilità di Champions all'Atalanta, con due partite in meno rispetto ad entrambe.

Continua in ogni caso il periodo senza vittorie della Juventus, ormai continuamente con il pareggio come risultato finale: contro la Roma è arrivato il quarto consecutivo, il 14esimo nel corso della stagione 2023/2024 in Serie A.