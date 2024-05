Roma in Champions se... cosa serve ora dopo la sconfitta del Bologna contro il Genoa, situazione complicata

Il Bologna chiude il campionato con un k.o che complica tantissimo l'ambizione della Roma di giocare la prossima Champions League.

L'ultima gara di Thiago Motta alla guida del Bologna riduce le chances della Roma di De Rossi relativamente ad una qualificazione in Champions League. I rossoblù chiudono il proprio campionato a soli due punti di vantaggio sull'Atalanta, attualmente quinta in classifica ma con due gare ancora da disputare contro Torino e Fiorentina.

Una situazione complicata per la Roma, costretta a tifare per Bologna e Juventus e contro l'Atalanta per poter accedere alla prossima Champions League come sesta squadra italiana.

Niente è ancora ufficiale in negativo per la Roma di De Rossi, ma serviranno diverse combinazioni importanti per poter giocare la Champions. Combinazioni che non vedranno la squadra capitolina artefice del proprio destino per il 2024/2025.