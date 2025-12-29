Roma-Genoa 3-1, pagelle e tabellino: Soulé apre le danze, Koné e Ferguson chiudono i giochi, male Malinovskyi

La Roma torna a sorridere e sale al quarto posto, superando la Juventus grazie al successo sul Genoa nel posticipo della 17ª giornata, chiuso già nel primo tempo.
L’attenzione all’inizio del match è tutta sul ritorno di De Rossi all’Olimpico, alla sua prima apparizione da avversario. Superata l’emozione, la Roma si sblocca con una prova di forza, trovando due reti in pochi minuti.
Al 14’, Soulé approfitta di una spizzata involontaria di Vasquez, entra in area e batte Sommariva con il mancino. Al 19’ arriva il primo goal nel 2025 di Koné, grazie a un’azione manovrata: Mancini crossa basso dalla destra per la sponda di Ferguson, spalle alla porta, che serve il francese. Dopo l’assist, Ferguson si rifà trovare pronto e segna con un tap-in a pochi passi dalla porta genoana.
In avvio di ripresa, i giallorossi mantengono il controllo del match, alternando accelerazioni a momenti di gestione del gioco, con l’obiettivo di arrivare indenni al triplice fischio ma a pochi minuti dal 90' arriva la rete della bandiera di Ekhator, sugli sviluppi del solito calcio di punizione battuto da Martin dalla trequarti.