Roma-Genoa 3-1, pagelle e tabellino: Soulé apre le danze, Koné e Ferguson chiudono i giochi, male Malinovskyi

Sommariva (voto 6.5) tiene a galla il Genoa con diverse parate, ma sui goal può poco o nulla.

Ostigard, Otoa e Vasquez (voto 5) vivono una serata da dimenticare, spesso impreparati di fronte agli attacchi giallorossi e non supportati da un centrocampo troppo leggero.

Malinovskyi (voto 4.5) è la delusione della serata: De Rossi si aspettava da lui la personalità del campione per gestire il centrocampo, ma scompare tra Cristante e Koné, perde un pallone pericoloso in occasione del 3-0 e viene sostituito in avvio di ripresa.

VOTI GENOA (3-5-2): Sommariva 6.5; Ostigard 5 (58' Marcandalli 6), Otoa 5, Vasquez 5; Norton-Cuffy 5.5, Malinovskyi 4.5 (58' Fini 6), Frendrup 5.5 (79' Masini sv), Ellertsson 5.5, Martin 6; Vitinha 5.5 (58' Ekhator 6.5), Ekuban 5 (58' Colombo 6). All. De Rossi.