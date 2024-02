Roma-Feyenoord 5-3 dcr, cronaca, tabellino e voti: interrotta la maledizione dei rigori, giallorossi agli ottavi

Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, la Roma passa agli ottavi dopo aver conquistato la lotteria dei rigori: Svilar decisivo.

La Roma è agli ottavi di Europa League al termine di una partita infinita, decisa ai rigori. Per i giallorossi si tratta della rottura di un tabù, viste le varie sconfitte ai penalty, tra cui quella della finale di Europa League 2023.

Schierata con il consueto 4-3-3, la Roma è scesa in campo con Pellegrini e Cristante in mediana, mentre Bove è rimasto in tribuna causa squalifica. In avanti El Shaaray con Dybala, regolarmente in campo Lukaku. Dall'altra parte a guidare il reparto d'attacco Gimenez.

Ed è proprio Gimenez, dopo appena cinque minuti, a gelare l'Olimpico. Un goal fortunoso per un attaccante che sta comunque dimostrando nell'ultimo biennio di poter essere il prossimo grande obiettivo di mercato delle big.

Il vantaggio del Feyenoord però dura pochissimo, con Pellegrini che prende la mira e trova il pareggio dieci minuti dopo. La Roma ci crede e sfiora più volte il vantaggio, mentre il team ospite rallenta.

Le vere occasioni da rete latitano però sia nel primo tempo che nella ripresa, che si avvia rapidamente verso i supplementari dopo l'1-1 dell'andata. Ai rigori Svilar è decisivo: le sue due parate proiettano i giallorossi agli ottavi, anche dopo l'errore di Lukaku.