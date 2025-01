Roma-Eintracht Francoforte dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma vs Francoforte

I giallorossi hanno bisogno dei tre punti per centrare l'aritmetica qualificazione ai play-off di Europa League: tv, streaming e formazioni del match.

La Roma si appresta a vivere una serata da dentro o fuori: la gara casalinga contro l'Eintracht Francoforte può decidere il passaggio del turno di Europa League.

I giallorossi, infatti, si trovano in 21esima posizione, solamente un punto sopra la zona calda della classifica, ovvero quelle ultime 12 posizioni che significherebbero eliminazione anticipata.

Dall'altro lato arrivano i tedeschi, attualmente secondi alle spalle della Lazio e alla ricerca dei tre punti per provare ad agganciare i biancocelesti in testa.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.