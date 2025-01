Roma-Eintracht Francoforte 2-0, pagelle e tabellino: Angeliño e Shomurodov trascinano i giallorossi ai playoff di Europa League

Angeliño prima dell'intervallo e Shomurodov a venti dal traguardo: la Roma centra l'obiettivo e ai playoff sfiderà Porto o Ferencvaros.

Missione compiuta per la Roma che batte 2-0 l'Eintracht e stacca il pass per i playoff di Europa League chiudendo al 15° posto nella fase campionato.

La Roma prova subito a spingere e la prima, clamorosa, occasione capita sul piede di Dovbyk che, innescato Angeliño, apre troppo il piattone e cestina un autentico rigore in movimento calciando sopra la traversa da posizione ideale. In partita, però, c'è anche l'Eintracht che si fa vedere dalle parti di Svilar al 22', quando il colpo di testa di Larsson testa i riflessi del portiere serbo. Il lampo dei tedeschi scuote i giallorossi che prendono progressivamente in mano la partita e nel segmento finale di gara: sugli sviluppi di un corner calciato da Dybala, Mancini timbra il palo di testa, prima di vestire i panni dell'assistman e pennellare il cross che arriva puntuale sul sinistro di Angeliño che stappa la partita anche grazie alla deviazione decisiva di Tuta.

Nella ripresa l'Eintracht cerca di forzare i ritmi per risalire la china, ma a parte un guizzo di Ekitike stoppato dai riflessi di Svilar, i tedeschi creano pochissimi presupposti per mettere in discussione la gara. La Roma amministra il goal di vantaggio senza grossi patemi e all'imbocco del segmento la chiude grazie ai subentrati: Soulé illumina il corridoio per Shomurodov che vince un rimpallo con Tuta e supera Trapp con il piazzato all'angolino che fa calare il sipario. Ai playoff la Roma sfiderà una tra Ferencvaros o Porto.