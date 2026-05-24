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Como Roma Wesley CaqueretGetty Images
Francesco Schirru

Roma e Como pari al quarto posto, chi va in Champions: il regolamento in Serie A. E attenzione anche a Juventus e Milan

Serie A
Hellas Verona vs Roma
Cremonese vs Como
Cremonese
Como
Hellas Verona
Roma
Torino vs Juventus
Torino
Juventus

L'ultima giornata di Serie A potrebbe portare diverse squadre a pari punti, con una sola qualificata alla Champions: tra le varie possibilità anche quella di Roma e Como appaiate, nonchè l'eventualità con tre e quattro squadre a quota 71 che coinvolgerebbe anche Milan e Juventus.

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Innumerevoli combinazioni, fondamentali: valgono un'intera stagione. Nell'ultima giornata di Serie A, di scena il 24 maggio, due o più squadre potrebbero concludere il campionato a pari punti al quarto posto, battagliando a forza di criteri per accedere alla prossima Champions League.

Le gare in contemporanea del 38esimo turno, tra l'altro non più tali dopo lo stop al Derby Torino-Juventus dopo due minuti, potrebbero portare Juventus, Milan, Como e Roma a pari punti a quota 71, così come Milan, Como e Roma, o le sole Como e Roma.

Insomma, le possibilità sono innumerevoli e solamente quanto fatto nel corso del campionato potrà far esultare o far disperare, a seconda dei casi.

  • ROMA E COMO A 71 PUNTI

    Il principale criterio da considerare in caso di arrivo a pari punti (71 in questo determinato caso) è il doppio scontro diretto tra le squadre in esame, in questo caso Como e Roma.

    Como e Roma sono perfettamente in parità nei due scontri stagionali, visto il 2-1 per i lariani e l'1-0 per i capitolini: stesso numero di punti ottenuti, stesso numero di goal segnati, di goal subiti e di differenza reti nell'incontro.

    Ciò che viene considerato dopo il numero di punti negli scontri diretti, ovvero 3 a testa, è però la differenza reti generale in campionato: in questo senso il Como è ampiamente avanti.

    Significa che se Verona-Roma finisce in parità e il Como batte la Cremonese, la squadra di Fabregas è in Champions e quella di Gasperini in Europa League.

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  • LA JUVE A 71 PUNTI

    Esiste anche la possibilità che la Juventus vinca contro il Torino, che il Como batta la Cremonese e che la Roma pareggi contro il Verona. In quel caso le squadre a pari punti, a 71, sarebbero tre.

    A differenza di Roma e Como, però, la Juventus non sta disputando il proprio incontro, visto lo stop dopo due minuti per il caos relativo al Derby.

    In ogni caso, qualora la gara dovesse riprendere o essere giocata in un secondo momento, l'eventualità delle tre squadre a quota 71 premierebbe nuovamente il Como.

    La classifica avulsa, ovvero la mini-graduatoria tra più di due squadre a pari punti, prende in esame gli scontri diretti totali: il Como ha ottenuto 9 punti e sarebbe in Champions, mentre Juventus e Roma in Europa League in virtù dei rispettivi 4 punti in questi specifici match.

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  • MILAN, ROMA E COMO PARI

    Il discorso 71 è il più plausibile e complicato, considerando come le possibilità siano molteplici.

    I pareggi di Milan e Roma, uniti al successo del Como, porterebbero tre squadre tra il terzo e il quinto posto, ovvero quelle appena citate.

    Anche in questo caso bisognerebbe considerare gli scontri diretti e la classifica avulsa: a quota 71, al pari con Como e Roma, il Milan risulterebbe terzo e in Champions (8 punti nelle sfide in esame), così come gli uomini di Gasperini.

    Como e Roma si giocherebbero invece l'ultimo posto Champions: a quel punto i giallorossi chiuderebbero quarti per la miglior differenza reti negli scontri diretti, considerata visto lo stesso numero di punti (tre) ottenuti nei due incontri.

    A livello di differenza reti nelle sfide Como-Roma, Como-Milan, Roma-Milan, Milan-Roma, Milan-Como e Roma-Como, la squadra di Fabregas ha una totale di -2, mentre quella di Gasperini di -1: questo è ciò che spingerebbe i capitolini in Champions tramite il quarto posto ai danni dei rivali lariani.


  • MILAN E COMO A 71 PUNTI

    Qualora la Roma superi il Verona, il Como batta la Cremonese e il Milan venga fermato dal Cagliari, i giallorossi sarebbero in Champions come terzi solitari, insieme al Napoli secondo e l'Inter Campione d'Italia.

    Al quarto posto chiuderebbe invece il Milan, con il Como quinto: nei due scontri diretti del 2025/2026 i rossoneri hanno ottenuto una vittoria e un pareggio, mentre i lariani al contrario solamente un pari e una sconfitta.

    Dopo il 3-1 ottenuto al Sinigaglia nel mese di gennaio, il Milan ha pareggiato 1-1 a San Siro.

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  • JUVENTUS E COMO A 71 PUNTI

    Una vittoria di Como, Juventus e Roma, una sconfitta del Milan. Cosa accadrebbe in questo caso?

    I rossoneri concluderebbero il campionato al sesto posto, mentre i giallorossi al terzo posto, qualificandosi in Champions. A 71 punti, invece, Como e Juventus, che risolverebbero la questione pari punti con i soliti scontri diretti. Scontri diretti che non hanno avuto storia, in termini di punti conquistati: 6-0 per il Como, che ha fatto suo sia il match d'andata che quello di ritorno.

    Il doppio 2-0, medesimo risultato delle due gare stagionali, manderebbe il Como in Champions come quarta, mentre la Juventus volerebbe in Europa League da quinta.

  • QUATTRO SQUADRE A 71

    Milan, Como, Roma e Juventus a 71 punti, l'ultimo caso: due in Champions, due in Europa League.

    In questo caso la classifica avulsa e gli scontri diretti premierebbero Milan e Como, che hanno ottenuto il maggior numero di punti nelle varie sfide: in queste sfide i rossoneri hanno racimolato 9 punti, mentre i lariani ben 10.

    Niente da fare invece per la Roma, a 8 punti, e la Juventus a 6.

    La Serie A 2025/2026, con le quattro rivali a 71 punti, finirebbe dunque così:

    1) Inter

    2) Napoli

    3) Como

    4) Milan

    5) Roma

    6) Juventus

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  • TUTTI I CASI A PARI PUNTI

    Milan e Roma in Champions se Milan, Roma e Como chiudono a pari punti

    Juventus e Milan in Champions se Milan, Roma e Juventus chiudono a pari punti

    Como e Milan in Champions se Como, Milan e Juventus chiudono a pari punti

    Como e Roma in Champions se Juventus, Como e Roma chiudono a pari punti

    Como e Milan in Champions se Como, Milan, Juventus e Roma chiudono a pari punti