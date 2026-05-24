Roma e Como pari al quarto posto, chi va in Champions: il regolamento in Serie A. E attenzione anche a Juventus e Milan

Il discorso 71 è il più plausibile e complicato, considerando come le possibilità siano molteplici.

I pareggi di Milan e Roma, uniti al successo del Como, porterebbero tre squadre tra il terzo e il quinto posto, ovvero quelle appena citate.

Anche in questo caso bisognerebbe considerare gli scontri diretti e la classifica avulsa: a quota 71, al pari con Como e Roma, il Milan risulterebbe terzo e in Champions (8 punti nelle sfide in esame), così come gli uomini di Gasperini.

Como e Roma si giocherebbero invece l'ultimo posto Champions: a quel punto i giallorossi chiuderebbero quarti per la miglior differenza reti negli scontri diretti, considerata visto lo stesso numero di punti (tre) ottenuti nei due incontri.

A livello di differenza reti nelle sfide Como-Roma, Como-Milan, Roma-Milan, Milan-Roma, Milan-Como e Roma-Como, la squadra di Fabregas ha una totale di -2, mentre quella di Gasperini di -1: questo è ciò che spingerebbe i capitolini in Champions tramite il quarto posto ai danni dei rivali lariani.



