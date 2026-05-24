Roma e Como pari al quarto posto, chi va in Champions: il regolamento in Serie A. E attenzione anche a Juventus e Milan

Innumerevoli combinazioni, fondamentali: valgono un'intera stagione. Nell'ultima giornata di Serie A, di scena il 24 maggio, due o più squadre potrebbero concludere il campionato a pari punti al quarto posto, battagliando a forza di criteri per accedere alla prossima Champions League.
Le gare in contemporanea del 38esimo turno, tra l'altro non più tali dopo lo stop al Derby Torino-Juventus dopo due minuti, potrebbero portare Juventus, Milan, Como e Roma a pari punti a quota 71, così come Milan, Como e Roma, o le sole Como e Roma.
Insomma, le possibilità sono innumerevoli e solamente quanto fatto nel corso del campionato potrà far esultare o far disperare, a seconda dei casi.