Scontri prima di Torino-Juve, tifoso ricoverato in ospedale: Derby momentaneamente sospeso, si gioca alle 21.45

Attimi di grande apprensione a Torino a pochi minuti dal calcio d'inizio del Derby tra Torino e Juventus.
Nel corso degli scontri tra le tifoserie avvenuti all'esterno dell'impianto piemontese prima della partita, un tifoso juventino è stato ricoverato in codice rosso in ospedale con trauma cranico: il sostenitore di fede bianconera sarebbe stato colpito da un lacrimogeno.
Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è andato a colloquio con gli ultras bianconeri, presenti nel settore ospiti, che hanno esplicitamente richiesto al numero 5 bianconero di non scendere in campo e di non disputare la partita che è stata momentaneamente sospesa per motivi di sicurezza, minacciando l'invasione di campo.
Dopo un breve colloquio tra il Questore di Torino e i due club, il calcio d'inizio è stato posticipato alle ore 21.45.