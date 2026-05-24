Scontri prima di Torino-Juve, tifoso ricoverato in ospedale: Derby momentaneamente sospeso, si gioca alle 21.45

La gara è stata momentaneamente sospesa, per motivi di sicurezza, a causa degli scontri che si sono verificati nel pre-partita all'esterno dello Stadio Olimpico Grande Torino e che hanno portato al ricovero in ospedale, in codice rosso.

Le squadre sono pronte a rientrare in campo e il nuovo calcio d'inizio del match è stato riprogrammato alle ore 21.45.