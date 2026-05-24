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FBL-ITA-SERIEA-TORINO-JUVENTUSAFP
Michael Di Chiaro

Scontri prima di Torino-Juve, tifoso ricoverato in ospedale: Derby momentaneamente sospeso, si gioca alle 21.45

Serie A
Torino vs Juventus
Torino
Juventus

Un tifoso bianconero è stato ricoverato in ospedale, in codice rosso e con un trauma cranico, in seguito agli scontri avvenuti prima del Derby: gli ultras, a colloquio con Locatelli, hanno chiesto di non giocare minacciando l'invasione di campo. Dopo un colloquio tra i club e il Questore di Torino, il calcio d'inizio è stato fissato per le ore 21.45.

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Attimi di grande apprensione a Torino a pochi minuti dal calcio d'inizio del Derby tra Torino e Juventus.

Nel corso degli scontri tra le tifoserie avvenuti all'esterno dell'impianto piemontese prima della partita, un tifoso juventino è stato ricoverato in codice rosso in ospedale con trauma cranico: il sostenitore di fede bianconera sarebbe stato colpito da un lacrimogeno.

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è andato a colloquio con gli ultras bianconeri, presenti nel settore ospiti, che hanno esplicitamente richiesto al numero 5 bianconero di non scendere in campo e di non disputare la partita che è stata momentaneamente sospesa per motivi di sicurezza, minacciando l'invasione di campo.

Dopo un breve colloquio tra il Questore di Torino e i due club, il calcio d'inizio è stato posticipato alle ore 21.45.

  • MATCH SOSPESO PER MOTIVI DI SICUREZZA: SI INIZIA ALLE 21.45

    La gara è stata momentaneamente sospesa, per motivi di sicurezza, a causa degli scontri che si sono verificati nel pre-partita all'esterno dello Stadio Olimpico Grande Torino e che hanno portato al ricovero in ospedale, in codice rosso.

    Le squadre sono pronte a rientrare in campo e il nuovo calcio d'inizio del match è stato riprogrammato alle ore 21.45.

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  • LOCATELLI A COLLOQUIO CON I TIFOSI

    Gli ultras della Juventus, a colloquio con Manuel Locatelli sotto al settore ospiti, hanno chiesto al capitano bianconero di non scendere in campo e di rimanere negli spogliatoi.

    I tifosi avrebbero addirittura minacciato di invadere il campo qualora il Derby della Mole iniziasse.

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  • TIFOSO RICOVERATO IN CODICE ROSSO: OPERATO ALLA TESTA

    Secondo quanto riferito da Sky, il tifoso della Juventus è stato ricoverato in ospedale in codice rosso al CTO di Torino a causa di un trauma cranica. Il sostenitore, sempre secondo Sky, non sarebbe in pericolo di vita e in questo momento è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa.

  • SALTA LA CONTEMPORANEITA'

    Il calcio d'inizio di Torino-Juventus è ovviamente slittato ed è venuta meno anche la contemporaneità prevista per le squadre impegnate nella lotta Champions.

    Le altre gare in programma, infatti, sono iniziate ad eccezione di Torino-Juve che invece inizierà con un'ora di ritardo rispetto alle altre gare.

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  • IL QUESTORE DI TORINO A COLLOQUIO CON CAIRO E COMOLLI

    Il Questore di Torino ha parlato con Urbano Cairo, presidente del Torino,

  • I TIFOSI DELLA JUVENTUS LASCIANO LO STADIO

    In seguito alla decisione di giocare la partita, con calcio d'inizio alle ore 21.45, i tifosi della Juventus hanno deciso di abbandonare lo Stadio Olimpico Grande Torino in segno di protesta.

    Durante la partita, dunque, il settore ospiti sarà vuoto e non ci saranno sostenitori bianconeri a sostegno della formazione di Luciano Spalletti.

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  • GLI SCONTRI AVVENUTI NEL POMERIGGIO

    Nel pomeriggio, infatti, si era