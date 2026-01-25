Roma, contro il Milan vale doppio: una vittoria consolidare la zona Champions e sfatare il tabù big match

Dopo 21 giornate di campionato la Roma ha sin qui totalizzato 14 vittorie, 7 sconfitte e nessun pareggio. Ad appesantire un bilancio comunque positivo è il rendimento che i giallorossi hanno tenuto negli scontri diretti o comunque nelle sfide contro gli avversari più quotati in campionato.

Come sottolineato anche da Gasperini dopo la gara contro lo Stoccarda, la formazione capitolina deve necessariamente migliorare il proprio rendimento contro le squadre di vertice: non è un caso che 5 delle 7 sconfitte in campionato sono arrivate contro Inter, Milan, Napoli, Juventus e Atalanta. Alle quali si aggiungono gli inaspettati tonfi contro Torino e Cagliari.