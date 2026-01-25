Pubblicità
Roma Europa LeagueGetty Images
Michael Di Chiaro

Roma, contro il Milan vale doppio: una vittoria consolidare la zona Champions e sfatare il tabù big match

I giallorossi ospitano i rossoneri all'Olimpico in un confronto dal peso specifico non indifferente: una vittoria capitolina aprirebbe prospettive davvero interessanti per la squadra di Gasperini.

Notte da brividi allo Stadio Olimpico. Non c'è infatti soltanto Juventus-Napoli ad animare il programma della giornata numero 22 della Serie A. La domenica, infatti, si chiuderà con l'altro grande appuntamento che metterà di fronte la Roma e il Milan.

Una grande occasione, in tal senso, per la squadra di Gian Piero Gasperini per confermare un trend positivo e uno stato di salute certificato anche dalla bella vittoria in Europa League contro lo Stoccarda.

Per i giallorossi, quello contro la formazione allenata da Massimiliano Allegri, rappresenta un vero e proprio esame di maturità che, in caso di esito, positivo potrebbe aprire a scenari piuttosto intriganti.

  • CONSOLIDARE LA ZONA CHAMPIONS

    La Roma, ovviamente, mette nel mirino tre punti per diverse ragioni. Vincere contro il Milan, infatti, consentirebbe ai giallorossi di avere la certezza di chiudere anche questa giornata tra le prime quattro del campionato, rispondendo così alla goleada del Como e anche se la Juve dovesse battere il Napoli, il margine di tre punti sui bianconeri rimarrebbe invariato.

    Basterebbe questo, dunque, per inquadrare il peso specifico dell'appuntamento: l'obiettivo della Roma è quello di tornare a disputare la massima rassegna continentale e la sfida contro i rossoneri può rappresentare un passaggio cruciale.

  • SBLOCCARSI NEGLI SCONTRI DIRETTI

    Dopo 21 giornate di campionato la Roma ha sin qui totalizzato 14 vittorie, 7 sconfitte e nessun pareggio. Ad appesantire un bilancio comunque positivo è il rendimento che i giallorossi hanno tenuto negli scontri diretti o comunque nelle sfide contro gli avversari più quotati in campionato.

    Come sottolineato anche da Gasperini dopo la gara contro lo Stoccarda, la formazione capitolina deve necessariamente migliorare il proprio rendimento contro le squadre di vertice: non è un caso che 5 delle 7 sconfitte in campionato sono arrivate contro Inter, Milan, Napoli, Juventus e Atalanta. Alle quali si aggiungono gli inaspettati tonfi contro Torino e Cagliari.

  • ACCORCIARE LA CLASSIFICA E NON SOLO...

    Tre punti, oltre a garantire alla Roma di consolidare il quarto posto in classifica, potrebbero schiudere altri e interessanti scenari. Il distacco rispetto al Milan si ridurrebbe ad un solo punto e in caso di sconfitta della Juventus contro il Napoli, i giallorossi porterebbero addirittura a 6 i punti di margine sui bianconeri, rivali diretti nella corsa ad un posto Champions.

    E se a Torino finisse in pareggio? Una 'X' allo Stadium verrebbe accolto decisamente bene in casa giallorossa, a patto che la squadra di Gasperini batta il Milan. Oltre ad allontanare la Juve e ad avvicinare il Milan, la Roma completerebbe anche il sorpasso ai danni del Napoli portandosi così al terzo posto.

    Una vittoria della Juve, invece, porterebbe ad un livellamento della classifica ancora più marcato: ipotizzando, appunto, un doppio successo giallorosso e bianconero, la corsa Champions si infiammerebbe con Milan, Napoli, Roma e Juventus racchiuse in un fazzoletto di 4 punti.

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Milan crest
Milan
MIL
0