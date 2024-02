Roma-Cagliari 4-0, cronaca, tabellino e voti: poker giallorosso con un super Dybala, De Rossi cala il tris

Poker giallorosso al Cagliari, Roma a -1 dal 4° posto: terza vittoria di fila per De Rossi e 4-0 firmato Pellegrini, Dybala (doppietta) e Huijsen.

Daniele De Rossi fa tre su tre, la sua Roma cala il poker e resta aggrappata al treno Champions e al quarto posto dell’Atalanta.

Nella sfida che ha chiuso la 23ª giornata di Serie A, la formazione giallorossa si impone nettamente col il risultato di 4-0 sul Cagliari del grande ex Claudio Ranieri e conquista il terzo successo di fila.

Tre punti che consentono ai capitolini di volare a quota 38, a una sola lunghezza di ritardo dai nerazzurri di Gasperini (ieri 3-1 alla Lazio e con una partita in meno).

Pronti via e la Roma sblocca subito il risultato. Sono passati appena 65 secondi, quando la palla varca la porta di Scuffet. Sul calcio d’angolo battuto da sinistra, Lorenzo Pellegrini approfitta di una palla vagante nel cuore dell’area di rigore del Cagliari e con una zampata vincente firma la rete del vantaggio. Per il capitano della Roma si tratta del terzo goal in tre gare con De Rossi in panchina.

La risposta del Cagliari porta la firma di Dossena, che ci prova con un’incornata ma non trova la porta.

La Roma spinge ancora e sbatte sul palo con il tentativo di Cristante sul cross di Angelino. Per il raddoppio è questione di tempo: poco più tardi azione corale iniziata e finalizzata da Dybala, che batte Scuffet col sinistro.

Nel finale di tempo annullato un goal a Lukaku per posizione di fuorigioco, mentre l’arbitro Marcenaro prima concede e poi revoca, dopo l’on-field review, un calcio di rigore al Cagliari per un contatto Lapadula-Llorente.

In avvio di ripresa, la Roma cala il tris: solito corner da sinistra di Angelino e colpo di testa di Cristante, che trova l’opposizione con una mano di Petagna. L’arbitro concede il penalty, che Dybala trasforma con freddezza.

De Rossi fa qualche rotazione e inserisce forze fresche dalla panchina. La Roma approfitta ancora delle difficoltà evidenti del Cagliari sui calci da fermo e dilaga.

Al 59', Huijsen, appena entrato in campo, firma il suo primo goal in Serie A: stacco imperioso e colpo di testa perfetto, sugli sviluppi di un corner, che termina alle spalle di Scuffet.

Standing ovation dell'Olimpico per Pellegrini e Dybala, che lascia il posto all'esordiente Baldanzi.

Nel finale Lukaku cerca la via del goal ma viene fermato da Scuffet, che evita un passivo più ampio.

Vince la Roma, che vola al quinto posto a -1 dall'Atalanta e infila la terza vittoria di fila. Cade ancora il Cagliari, che incassa il terzo KO di fila e resta in zona retrocessione con 18 punti, al pari del Verona.

Giallorossi rivitalizzati con il cambio in panchina e l'arrivo di De Rossi al posto di Mourinho: nel prossimo turno il 'crash test' contro la capolista Inter, reduce dal successo nel Derby d'Italia contro la Juventus.