Roma-Cagliari 2-0, pagelle e tabellino: Malen si prende anche l'Olimpico, stavolta Kilicsoy non c'è

Dopo la grande prova contro il Torino e le deludenti sfide contro Milan e Udinese, Donny Malen è riuscito a prendersi anche l'Olimpico.

La doppietta dell'olandese ha permesso alla Roma di battere 2-0 il Cagliari, una squadra in formissima e in grado di battere i giallorossi nel match d'andata. Stavolta i rossoblù non sono riusciti a mostrare la caparbietà e la pericolosità delle ultime settimane, uscendo sconfitti per la prima volta dal 12 febbraio.

Per la Roma un match vinto di misura ma comunque meritatamente, in cui è risultata padrona del campo sin dai primi minuti. Un successo fondamentale in virtù dei tre punti atalantini e napoletani, ma soprattutto dopo il pareggio della Juventus, raggiunta in classifica e impegnata nel Derby d'Italia contro l'Inter capolista nel prossimo turno: la lotta per la Champions League, insomma, si accende.

Prima e dopo la rete di Malen, riuscito a bruciare Dossena in velocità per poi battere Caprile con un colpo sotto, la Roma ha schiacciato il Cagliari avvicinandosi più volte al raddoppio, alla fine comunque non arrivato: un qualcosa che probabilmente Gasperini non ha gradito, considerando le tante occasioni non tramutatesi in goal.

La ripresa, decisamente più lenta, è scivolata senza squilli, con il raddoppio di Malen come uno dei pochi: al 65' pallone perfetto di Celik e l'olandese deve solo spingerla in rete. Il Cagliari cambia in attacco per provare a recuperarla in extremis, ma escludendo una traversa di Sulemana le difficoltà del primo tempo sono state le stesse del secondo.

Sotto gli occhi di Totti presente in tribuna e sempre più al centro delle voci su un ritorno, la Roma riparte dopo due match privi di vittoria.