Roma-Cagliari 2-0, pagelle e tabellino: Malen si prende anche l'Olimpico, stavolta Kilicsoy non c'è

Un goal per tempo da parte di Malen permette alla Roma di battere il Cagliari e rispondere al successo del Napoli, nonchè al pareggio della Juventus. I rossolù si fermano dopo tre successi di fila, i giallorossi dimenticano gli ultimi due turni.

Dopo la grande prova contro il Torino e le deludenti sfide contro Milan e Udinese, Donny Malen è riuscito a prendersi anche l'Olimpico. 

La doppietta dell'olandese ha permesso alla Roma di battere 2-0 il Cagliari, una squadra in formissima e in grado di battere i giallorossi nel match d'andata. Stavolta i rossoblù non sono riusciti a mostrare la caparbietà e la pericolosità delle ultime settimane, uscendo sconfitti per la prima volta dal 12 febbraio.

Per la Roma un match vinto di misura ma comunque meritatamente, in cui è risultata padrona del campo sin dai primi minuti. Un successo fondamentale in virtù dei tre punti atalantini e napoletani, ma soprattutto dopo il pareggio della Juventus, raggiunta in classifica e impegnata nel Derby d'Italia contro l'Inter capolista nel prossimo turno: la lotta per la Champions League, insomma, si accende.

Prima e dopo la rete di Malen, riuscito a bruciare Dossena in velocità per poi battere Caprile con un colpo sotto, la Roma ha schiacciato il Cagliari avvicinandosi più volte al raddoppio, alla fine comunque non arrivato: un qualcosa che probabilmente Gasperini non ha gradito, considerando le tante occasioni non tramutatesi in goal. 

La ripresa, decisamente più lenta, è scivolata senza squilli, con il raddoppio di Malen come uno dei pochi: al 65' pallone perfetto di Celik e l'olandese deve solo spingerla in rete. Il Cagliari cambia in attacco per provare a recuperarla in extremis, ma escludendo una traversa di Sulemana le difficoltà del primo tempo sono state le stesse del secondo.

Sotto gli occhi di Totti presente in tribuna e sempre più al centro delle voci su un ritorno, la Roma riparte dopo due match privi di vittoria.

  • PAGELLE ROMA

    Gasperini cercava una punta in grado di guidare la Roma senza mai fermarsi: con questo Malen (voto 7.5) su di giri l'ha decisamente trovata. Il solito Mancini (6.5), irruento ma anche decisivo, stavolta con un assist e non solo in difesa. Pellegrini (6) esce nella ripresa dopo una gara così così.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Ghilardi 6; Celik 7, Pisilli 6.5, Cristante 6 (84' El Aynaoui sv), Wesley 6; Soulé 6 (84' Venturino sv), Pellegrini 6 (67' Zaragoza 6); Malen 7.5 (84' Arena sv)

  • PAGELLE CAGLIARI

    Anche a un talento del genere, può capitare di vivere una serata nebulosa: Kilicsoy (voto 5) stavolta non c'è. Dossena (5) è appena tornato a Cagliari e deve adattarsi al gioco di Pisacane, la gara contro la Roma è stata decisamente deludente. Palestra (5.5) sta dimostrando di essere un dei migliori esterni destri d'Europa, ma contro i giallorossi ha faticato enormemente.

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile 6; Zé Pedro 5.5 (87' Zappa sv), Dossena 5, Juan Rodriguez 6, Obert 5.5; Adopo 6, Gaetano 5.5 (87' Trepy sv), Mazzitelli 5.5 (59' Sulemana 6); Palestra 5.5, Kilicsoy 5 (73' Pavoletti 6), Esposito 5.5 (73' Idrissi 6)

  • TABELLINO ROMA-CAGLIARI 2-0

    Marcatori: 25' e 65' Malen (R) 

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Ghilardi 6; Celik 7, Pisilli 6.5, Cristante 6 (84' El Aynaoui sv), Wesley 6; Soulé 6 (84' Venturino sv), Pellegrini 6 (67' Zaragoza 6); Malen 7.5 (84' Arena sv). Allenatore: Gasperini

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile 6; Zé Pedro 5.5 (87' Zappa sv), Dossena 5, Juan Rodriguez 6, Obert 5.5; Adopo 6, Gaetano 5.5 (87' Trepy sv), Mazzitelli 5.5 (59' Sulemana 6); Palestra 5.5, Kilicsoy 5 (73' Pavoletti 6), Esposito 5.5 (73' Idrissi 6). Allenatore: Pisacane

    Arbitro: Marcenaro 

    Ammoniti: Dossena (C), Palestra (C), Mancini (R), Gaetano (C), Zaragoza (R), Idrissi (C)

    Espulsi: -

0