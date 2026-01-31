Accelerata della Roma per Bryan Zaragoza: chi è il classe 2001 del Bayern Monaco in prestito al Celta Vigo

Come da previsioni, la Roma si è confermata una delle squadre più attive nel mercato di gennaio, con Gian Piero Gasperini che non aveva mai nascosto la necessità di rinforzare la rosa.

Dopo gli arrivi di Robinio Vaz dal Marsiglia, Donyell Malen dall’Aston Villa e del giovanissimo Lorenzo Venturino in prestito dal Genoa nell’operazione che ha portato Baldanzi in Liguria, la società capitolina ha deciso di tentare un ultimo grande colpo.

Dopo aver completato la zona centrale della fase offensiva, l’ex tecnico dell’Atalanta aveva chiesto espressamente un giocatore capace di agire sulla trequarti mancina, ed è così che la Roma ha stretto per Bryan Zaragoza: classe 2001, di proprietà del Bayern Monaco e attualmente in prestito al Celta Vigo.