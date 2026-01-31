Goal.com
Bryan Zaragoza Celta VigoGetty Images
Michael Baldoin

Accelerata della Roma per Bryan Zaragoza: chi è il classe 2001 del Bayern Monaco in prestito al Celta Vigo

La Roma è pronta a completare il suo reparto offensivo con un nuovo innesto sulla trequarti: ecco tutto quello che c’è da sapere sul classe 2001 Bryan Zaragoza.

Come da previsioni, la Roma si è confermata una delle squadre più attive nel mercato di gennaio, con Gian Piero Gasperini che non aveva mai nascosto la necessità di rinforzare la rosa.

Dopo gli arrivi di Robinio Vaz dal Marsiglia, Donyell Malen dall’Aston Villa e del giovanissimo Lorenzo Venturino in prestito dal Genoa nell’operazione che ha portato Baldanzi in Liguria, la società capitolina ha deciso di tentare un ultimo grande colpo.

Dopo aver completato la zona centrale della fase offensiva, l’ex tecnico dell’Atalanta aveva chiesto espressamente un giocatore capace di agire sulla trequarti mancina, ed è così che la Roma ha stretto per Bryan Zaragoza: classe 2001, di proprietà del Bayern Monaco e attualmente in prestito al Celta Vigo.

  • CHI È BRYAN ZARAGOZA?

    Bryan Zaragoza, nato a settembre 2001, è un centrocampista offensivo spagnolo di proprietà del Bayern Monaco.

    Originario di Malaga, è cresciuto nel settore giovanile di Conjito de Malaga e Granada, esordendo tra i professionisti con l’Ejido, in prestito, nella Segunda División B nella stagione 2020/21.

    Dopo ulteriori esperienze in Spagna, nell’estate 2024 è stato acquistato dal Bayern Monaco, che ha versato 13 milioni di euro nelle casse del Granada.

    Con i bavaresi ha collezionato solamente sette presenze, prima di essere ceduto in prestito all’Osasuna e, successivamente, al Celta Vigo, squadra con cui sta disputando l’attuale stagione.

  • RUOLO E CARATTERISTICHE TECNICHE

    Zaragoza è un giocatore molto rapido e abile nell’uno contro uno, supportato da una statura contenuta (164 cm) e un peso poco superiore ai 60 kg.

    Il classe 2001 agisce principalmente da ala sinistra o da trequartista mancina a piede invertito, essendo destrorso.

    Lo spagnolo è un giocatore estroso, con grande capacità di creare occasioni per i compagni, sebbene mostri ancora qualche lacuna in termini di concretezza sotto porta.

  • DOVE PUÒ GIOCARE NELLA ROMA DI GASPERINI

    L'arrivo di Bryan Zaragoza risponde alle richieste avanzate da Gasperini in questa sessione di mercato.

    Il classe 2001 arriva a Roma per ricoprire il ruolo di trequartista sinistro, posizione attualmente occupata solo da Lorenzo Pellegrini.

    Lo spagnolo sarà dunque impiegato in quella zona del campo, ricordando in parte il ruolo svolto dal Papu Gómez nell’Atalanta di Gasperini.

  • LA STAGIONE DI ZARAGOZA AL CELTA VIGO

    Come anticipato, sebbene di proprietà del Bayern Monaco, Bryan Zaragoza ha disputato questa prima parte di stagione in prestito al Celta Vigo.

    Il classe 2001 ha collezionato 19 presenze in campionato, segnando una rete lo scorso 18 gennaio contro il Rayo Vallecano e servendo un assist nel successo per 2-0 al Bernabéu contro il Real Madrid.

    Il meglio di sé, però, lo ha mostrato in Europa League: in sette presenze ha segnato una rete, nel ko casalingo contro il Bologna dell’11 dicembre, e fornito tre assist vincenti, due dei quali nel match contro il Ludogorets.

