Roma-Bologna, El Azzouzi segna in sforbiciata e ferma tutti per esultare: giocatori giallorossi furiosi

L'esultanza di El Azzouzi in direzione Curva Sud, dopo il gran goal segnato, non è stata gradita dai giocatori della Roma.

Il secondo goal stagionale di Oussama El Azzouzi, 22enne giocatore del Bologna nato in Olanda ma che ha scelto la rappresentativa marocchina per la sua carriera internazionale, è una perla di rara bellezza.

La sforbiciata in area giallorossa ha sbloccato il match dell'Olimpico contro la Roma, portando El Azzouzi a correre per qualche metro, in direione Curva Sud, per poi esultare con i compagni di squadra.

Dopo aver chiesto ai compagni di fermarsi, così da poter festeggiare con loro, il classe 2001 ha effettuato un'esultanza particolare che ha mandato i tifosi della Roma su tutte le furie: Mancini e compagni non hanno gradito il gesto, tanto che sul terreno dell'Olimpico si è scatenata una rissa.