Roma-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lunedì 22 aprile non fa rima solamente con Milan-Inter, Derby che potrebbe ufficialmente eleggere la squadra di Inzaghi come Campione d'Italia. Prima della stracittadina, all'Olimpico ci sarà il big match Champions tra Roma e Bologna, entrambe in lotta per il terzo e quarto posto.

Nonostante l'Italia abbia la possibilità di avere cinque squadre in Champions, Roma e Bologna vogliono ottenere il massimo da questa sfida, così da non rischiare sorpassi: l'obiettivo è di allungare sui team dal sesto all'ottavo posto per avvicinarsi al grande obiettivo.

La sfida tra Roma e Bologna è ovviamente fondamentale anche in caso di arrivo a pari punti, considerando che verràanno in quel caso presi in considerazione i match di andata e ritorno. Nell'incontro dello scorso dicembre la formazione di Thiago Motta ha avuto la meglio per 2-0.

In questa pagina tutto su Roma-Bologna: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.