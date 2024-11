Roma-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Monday Night all’Olimpico: Ranieri affronta Gasperini dopo le fatiche europee, big match per chiudere la quattordicesima giornata di Serie A.

Sarà un grande lunedì sera in Serie A Enilive. Si chiuderà all’Olimpico, infatti, la giornata numero 14, con il big match fra Roma e Atalanta.

Archiviate le fatiche europee, con i giallorossi sul campo del Tottenham e i nerazzurri su quello dello Young Boys, i tre punti in campionato per entrambe le squadre sono un imperativo.

Ranieri torna all’Olimpico da allenatore della Roma, dopo le prime due uscite a Napoli e a Londra: i capitolini hanno bisogno dei tre punti per rialzarsi in classifica.

Gasperini, tuttavia, è in corsa per lo Scudetto e, dopo aver demolito gli svizzeri in Champions, non vuol fermarsi.

Arbitra Marco Guida di Torre Annunziata.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.