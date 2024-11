Roma ancora senza vittoria, Juric: "Poca tranquillità? Non so che dire"

Union St.Gilloise vs Roma

Solo un pari per la Roma contro l'Union Saint Gilloise, l'analisi di Juric: "Risultato negativo, ma meglio un punto che però non ci soddisfa".

Solo un pareggio per la Roma nella quarta giornata della fase a campionato di Europa League: il goal di Mancini non basta per uscire con i tre punti dal campo dell'Union Saint Gilloise, salvato da Mac Allister e da uno scivolone di Svilar.

Tanta amarezza per Ivan Juric, che fino al 77' aveva assaporato il raggiungimento di un risultato utile a uscire dall'impasse negativa in cui è da tempo piombata la sua squadra.

Intervistato da 'Sky Sport', il tecnico croato non ha nascosto la delusione per un esito che non può soddisfare l'intero ambiente giallorosso.