Union Saint Gilloise-Roma 1-1, pagelle e tabellino: errori di Moris e Svilar, Mancini non basta a Juric

La Roma spreca un'altra occasione in Europa League: Mac Allister regala il pari all'Union Saint Gilloise dopo la rete di Mancini. Panchina per Dybala.

Altro risultato negativo per la Roma, incapace di tornare a festeggiare i tre punti in Europa League: in Belgio contro l'Union Saint Gilloise è solo 1-1, con annesso grosso carico di rimpianti per la formazione capitolina.

Le scorie del k.o. di Verona rallentano l'avvio dei giallorossi, sovrastati dalla manovra più fluida e propositiva dei padroni di casa, vicini al goal del vantaggio con lo spunto di Khalaili dopo poco più di un minuto di gioco. Uno squillo verso la porta di Svilar che, al 17', può solo soffiare sul pallone colpito di testa da Sykes: brividi per l'ex Benfica, poi impegnato da Niang sul suo palo. La risposta della 'Lupa' è piuttosto inconsistente, rappresentata dal tiraccio 'alla Cesar Prates' di El Shaarawy nel finale di frazione: specchio perfetto delle difficoltà giallorosse.

Baldanzi prova a suonare la carica, ma il suo sinistro a giro si infrange sul palo. Juric si gioca le carte Pisilli e Dovbyk ma, a sostituirsi al centravanti ucraino, è chi non ti aspetti: cross ben calibrato di Pellegrini per la testa di Mancini che anticipa in maniera vincente Moris, i cui tempi d'uscita sono decisamente rivedibili.

Purtroppo per la Roma, anche Svilar macchia la sua prestazione con un inaspettato scivolone che, su azione d'angolo, consente a Mac Allister di replicare all'incornata di Mancini: una doccia gelatissima, la mazzata sulle speranze di vittoria.