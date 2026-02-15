Roberto Saviano accusa Marotta dopo Inter-Juventus: "Finché avrà un ruolo i campionati sembreranno falsati, Chiellini sa come funzionano le cose con lui"

Il giorno dopo Inter-Juventus sono pesantissime le accuse mosse nei confronti di Giuseppe Marotta da Roberto Saviano.
Il noto scrittore, con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha infatti parlato di "campionato falsato". Ma non solo.
Secondo quanto scrive Saviano finché Marotta avrà un ruolo all'interno del calcio italiano la situazione non sarebbe destinata a cambiare.
E anche lo sfogo di Giorgio Chiellini dopo Inter-Juventus sarebbe dovuto al fatto che l'attuale dirigente bianconero "sa bene come funzionano le cose con Marotta".