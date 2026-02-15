Roberto Saviano accusa Marotta dopo Inter-Juventus: "Finché avrà un ruolo i campionati sembreranno falsati, Chiellini sa come funzionano le cose con lui"

Il riferimento di Roberto Saviano è alla nota inchiesta giudiziaria sulle presunte infiltrazioni della 'ndrangheta all'interno della Curva Nord di San Siro:

"Quando un provvedimento giudiziario afferma l’esistenza di una “situazione di sudditanza” nei confronti della Curva Nord, il tema non è più da bar sport. È istituzionale. È strutturale. Quando su vicende così delicate, il calcio italiano reagisce con prudenza selettiva, silenzi o versioni ufficiali che poi vengono smentite dai fatti, il problema non è il risultato di una partita. Il problema è la credibilità. Gli atleti e i tifosi sono le prime vittime di un sistema che troppo spesso protegge sé stesso prima di proteggere la trasparenza. Il calcio è solo la manifestazione del problema".