Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Saviano MarottaGetty Images
Lelio Donato

Roberto Saviano accusa Marotta dopo Inter-Juventus: "Finché avrà un ruolo i campionati sembreranno falsati, Chiellini sa come funzionano le cose con lui"

Il noto scrittore Roberto Saviano lancia pesanti accuse nei confronti di Marotta: "Si parla di sistema, è un problema strutturale, il campionato oggi è falsato e se lo vincesse l'Inter non varrebbe nulla".

Pubblicità

Il giorno dopo Inter-Juventus sono pesantissime le accuse mosse nei confronti di Giuseppe Marotta da Roberto Saviano.

Il noto scrittore, con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha infatti parlato di "campionato falsato". Ma non solo.

Secondo quanto scrive Saviano finché Marotta avrà un ruolo all'interno del calcio italiano la situazione non sarebbe destinata a cambiare.

E anche lo sfogo di Giorgio Chiellini dopo Inter-Juventus sarebbe dovuto al fatto che l'attuale dirigente bianconero "sa bene come funzionano le cose con Marotta".

  • L'ATTACCO DI SAVIANO A MAROTTA

    "Finché quest'uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati" scrive Roberto Saviano su Instagram pubblicando la foto del presidente dell'Inter.

    Lo scrittore napoletano poi chiarisce ancora meglio il concetto: "Il campionato italiano oggi è falsato, se pure l'Inter lo vincesse non varrebbe nulla".

    • Pubblicità

  • I MOTIVI DELLA RABBIA DI CHIELLINI SECONDO SAVIANO

    Roberto Saviano spiega invece così la reazione di Giorgio Chiellini dopo Inter-Juventus.

    "La rabbia di Chiellini è quella di chi sa come funzionano le cose con Marotta. Qui non si parla di Inter con altri. Non è una questione di colori. Chi prova a raccontare queste dinamiche viene spesso accusato di faziosità. Nel calci italiano le condizioni normali sembrano l'eccezione. E finché sarà così, ogni vittoria sarà accompagnata da un'ombra" scrive lo scrittore. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA SPIEGAZIONE DI SAVIANO SULL'INCHIESTA ULTRAS

    Il riferimento di Roberto Saviano è alla nota inchiesta giudiziaria sulle presunte infiltrazioni della 'ndrangheta all'interno della Curva Nord di San Siro:

    "Quando un provvedimento giudiziario afferma l’esistenza di una “situazione di sudditanza” nei confronti della Curva Nord, il tema non è più da bar sport. È istituzionale. È strutturale. Quando su vicende così delicate, il calcio italiano reagisce con prudenza selettiva, silenzi o versioni ufficiali che poi vengono smentite dai fatti, il problema non è il risultato di una partita. Il problema è la credibilità. Gli atleti e i tifosi sono le prime vittime di un sistema che troppo spesso protegge sé stesso prima di proteggere la trasparenza. Il calcio è solo la manifestazione del problema".

Champions League
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Juventus crest
Juventus
JUV
Champions League
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Inter crest
Inter
INT
0