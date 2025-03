Roberto Mancini alla Juventus? Come è andata la sua avventura in Arabia Saudita: l'ultima panchina a ottobre 2024

L'ex commissario tecnico dell'Italia ha guidato i sauditi per appena 14 mesi. Ruolino di marcia negativo: appena 5 vittorie in 21 partite.

Il nome di chi siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione è ancora avvolto nel mistero, per un semplice motivo: un allenatore oggi c'è, si chiama Thiago Motta, ma è sempre più in bilico a causa di una stagione che fin qui non ha soddisfatto le attese di nessuno.

Motta, sì, può interrompere il progetto Juve dopo appena dodici mesi. E in questo senso il toto-allenatore per la sua eventuale sostituzione è già scattato: Tuttosport ha lanciato nella sua edizione odierna il nome di Roberto Mancini, che potrebbe subentrare non tanto in estate a Motta, quanto subito, anche per preparare il Mondiale per Club.

Scrive il quotidiano che i contatti con l'ex commissario tecnico dell'Italia "ci sono già stati e sono in fase molto avanzata". E che Mancini "piace per l’esperienza, il carisma, la capacità di lavorare con i giovani e la disponibilità immediata".

L'articolo prosegue qui sotto

Tradotto: Mancini attualmente è senza squadra. Con il ricordo del trionfo di Wembley, datato luglio 2021, che appare già piuttosto sbiadito nel suo curriculum e nella sua carriera.