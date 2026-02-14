Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Roberto BaggioGetty Images
Stefano Silvestri

Roberto Baggio premiato a San Siro: entusiasmo per il Divin Codino e Adriano prima di Inter-Juventus

L'ex fuoriclasse è stato protagonista di un'iniziativa prima del Derby d'Italia: ha indossato anche la maglia nerazzurra sul finire degli anni novanta.

Pubblicità

Roberto Baggio a San Siro. Questa volta nelle vesti di ospite di lusso, dopo aver nobilitato la storia dello stadio milanese tante e tante volte durante una strepitosa carriera da giocatore.

Il Divin Codino è stato applaudito dai tifosi e dagli appassionati presenti al Meazza. E anche lui assisterà al Derby d'Italia tra Inter e Juventus, big match del sabato e della venticinquesima giornata di Serie A in programma alle 20.45.

Assieme a Baggio, ecco anche un'altra vecchia gloria del nostro calcio e dell'Inter: Adriano, anche lui presente a San Siro in quella che una volta era la sua casa calcistica.

  • BAGGIO PREMIATO

    Baggio è sceso in campo sul terreno di gioco, durante le fasi di preparazione di Inter-Juventus, ricevendo un premio: una maglia dell'Inter incorniciata con il suo cognome sulle spalle e il numero 10. Ovvero quello che ha caratterizzato l'ex fantasista lungo l'arco della sua carriera.

    • Pubblicità

  • L'INIZIATIVA PRE INTER-JUVENTUS

    Ad annunciare la presenza di Baggio alla vigilia, così come quella di Adriano, era stata l'Inter stessa:

    "Due grandi leggende nerazzurre sul prato di San Siro: Roberto Baggio e Adriano, due campioni incredibili e amati. Betsson.sport, match sponsor di Inter-Juventus, arricchirà il pre-partita con una serie di attivazioni che vedranno i due campioni come protagonisti, con alcuni fortunati tifosi che avranno l’opportunità di incontrarli e di partecipare alle attività in programma. Dalle Sale Hospitality al prato del Meazza, saranno diversi i momenti che coinvolgeranno il popolo di San Siro: quattro tifosi - tra coloro che entreranno allo stadio prima delle 19:15 - avranno l'opportunità di scendere in campo, guidati da Adriano e Baggio, per una sfida che si concluderà con una donazione di Betsson.sport all’associazione che gestisce la squadra di calcio paralimpico e sperimentale degli Inter Special, l’ASD Sporting 4E.

    Il momento di massimo impatto emotivo avverrà a ridosso del calcio d'inizio, quando Roberto Baggio e Adriano daranno il via a un’attivazione spettacolare live. Due tifosi vivranno un'esperienza senza precedenti: verranno accompagnati nel ground box per seguire l’intero match fianco a fianco con le due leggende, mentre altri due tifosi riceveranno una maglia dell'Inter autografata".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BAGGIO ALL'INTER

    Baggio è considerato una leggenda del calcio italiano, e questo è naturale. Ma lo è a modo suo anche nella storia dell'Inter, nonostante l'esperienza nel club nerazzurro abbia alternato qualche gioia a non pochi dolori.

    Il Divin Codino ha indossato la casacca dell'Inter dal 1998 al 2000, dunque sul finire degli anni novanta: la prima è stata la celebre stagione dei quattro allenatori, la seconda quella dei dissidi con Marcello Lippi. Con il graffio finale della doppietta al Parma nello spareggio di Verona, che ha consentito ai nerazzurri di andare in Champions League.

  • ANCHE ADRIANO A SAN SIRO

    Ben più lunga è stata l'esperienza di Adriano all'Inter, anche se pure in questo caso segnata da momenti controversi: i nerazzurri lo hanno preso dal Flamengo nel 2001, lasciandolo andare nel 2009. Nel mezzo anche prestiti a Fiorentina, Parma e San Paolo.

    "Come se il tempo non fosse mai passato", ha scritto l'Inter su X riferendosi alla presenza sia di Baggio che di Adriano. E probabilmente qualcuno, a San Siro, avrà faticato a trattenere una lacrimuccia.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Juventus crest
Juventus
JUV
Champions League
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Inter crest
Inter
INT
0