Roberto Baggio premiato a San Siro: entusiasmo per il Divin Codino e Adriano prima di Inter-Juventus

Ad annunciare la presenza di Baggio alla vigilia, così come quella di Adriano, era stata l'Inter stessa:

"Due grandi leggende nerazzurre sul prato di San Siro: Roberto Baggio e Adriano, due campioni incredibili e amati. Betsson.sport, match sponsor di Inter-Juventus, arricchirà il pre-partita con una serie di attivazioni che vedranno i due campioni come protagonisti, con alcuni fortunati tifosi che avranno l’opportunità di incontrarli e di partecipare alle attività in programma. Dalle Sale Hospitality al prato del Meazza, saranno diversi i momenti che coinvolgeranno il popolo di San Siro: quattro tifosi - tra coloro che entreranno allo stadio prima delle 19:15 - avranno l'opportunità di scendere in campo, guidati da Adriano e Baggio, per una sfida che si concluderà con una donazione di Betsson.sport all’associazione che gestisce la squadra di calcio paralimpico e sperimentale degli Inter Special, l’ASD Sporting 4E.

Il momento di massimo impatto emotivo avverrà a ridosso del calcio d'inizio, quando Roberto Baggio e Adriano daranno il via a un’attivazione spettacolare live. Due tifosi vivranno un'esperienza senza precedenti: verranno accompagnati nel ground box per seguire l’intero match fianco a fianco con le due leggende, mentre altri due tifosi riceveranno una maglia dell'Inter autografata".