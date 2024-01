Riyadh Season Cup: cos’è, quali squadre partecipano, il calendario e dove vederla

Il triangolare in Arabia Saudita mette di fronte Messi e Cristiano Ronaldo nella sfida 'The Last Dance': tutto sulla Riyadh Season Cup 2024.

Hanno diviso il mondo del calcio per oltre un decennio con una rivalità che ha segnato la storia. Si sono affrontati in sfide epocali, contendendosi trofei in Spagna e in Europa.

Ora Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono pronti ad affrontarsi probabilmente per l’ultima volta in carriera. I due parteciperanno alla sfida tra l’Inter Miami e l’Al Nassr, gara valida per la Riyadh Season Cup 2024 e rinominata ‘The Last Dance’.

Messi e Cristiano Ronaldo parteciperanno con le loro squadre al torneo amichevole che vede in gara anche l’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic, ma senza l’infortunato Neymar.

La competizione è prima a prendere il via con l’attesa per crescere per quella che il nuovo - e probabilmente l’ultimo - incrocio tra due leggende come l’argentino e il portoghese.