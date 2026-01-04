La rivincita di Zielinski all'Inter: da comprimario con Inzaghi a uomo chiave nel centrocampo di Chivu

E se il 2026 si rivelasse l’alba di una nuova vita per la carriera di Piotr Zielinski?
In fondo, la storia del calcio è piena di esempi di giocatori che, superati i 30 anni, hanno impressionato e scritto pagine importanti prima di appendere gli scarpini al chiodo.
L’ultimo grande contratto firmato dal polacco con l’Inter, dopo otto splendidi anni con la maglia del Napoli, sembrava l’occasione perfetta per dimostrare di avere ancora molto da dire, ma il primo anno in nerazzurro ha deluso le aspettative.
Ora, per Zielinski è fondamentale dimostrare che quell’anno non è stato altro che un passo falso e che può ancora fare la differenza. Cristian Chivu sembra averlo capito, tanto da non poter più fare a meno di lui.