La rivincita di Zielinski all'Inter: da comprimario con Inzaghi a uomo chiave nel centrocampo di Chivu

Dopo l'ennesima ottima prova contro l'Atalanta, nell'ultimo match nerazzurro del 2025, Zielinski si era tolto più di qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di DAZN:

"Io seconda linea con Inzaghi? Diciamo che prima di questa stagione partivo dalla terza fila... Tra le seconde linee non ero mai schierato. Io ho sempre creduto in me stesso, lo sapevo che avrei potuto far vedere le mie qualità. Il primo anno è stato difficile, a parte gli infortuni. Mi è mancata la continuità, ma davanti a me avevo grandissimi campioni che nel campionato precedente avevano fatto grandissime cose".

E su Chivu: "Il mister (Inzaghi, ndr) aveva i suoi titolarissimi. Quest'anno magari Chivu coinvolge più giocatori e fa credere anche a tanti altri giocatori che possono fare i titolari. Questa è una bella cosa, perché abbiamo tanti giocatori di qualità e si vede".