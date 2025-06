La rivincita di Valentin Carboni: torna dopo otto mesi e regala all’Inter il primo successo nel Mondiale per Club

Il classe 2005 è tornato in campo dopo ben otto mesi, trovando subito un goal fondamentale: può essere un'arma in più per la prossima stagione.

L’Inter conquista la prima, fondamentale, vittoria in questo Mondiale per Club, nonché il primo successo per Cristian Chivu alla guida della squadra in questa nuova avventura. A decidere il match contro l’Urawa Red è stato Valentin Carboni, autore del piazzato vincente in pieno recupero che ha fissato il risultato sul 2-1 finale. Per il classe 2005, questo goal rappresenta molto più di una semplice rete: è il segnale di un ritorno tanto atteso, dopo otto mesi difficili passati lontano dal campo a causa della rottura del legamento crociato. L'articolo prosegue qui sotto