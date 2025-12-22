Pubblicità
FC Internazionale v AS Roma- Women Serie A PlayoffsGetty Images Sport
Aditya Gokhale

Rita Guarino nuova allenatrice del West Ham femminile: è ufficiale

Il West Ham ha scelto Rita Guarino alla guida della formazione femminile: l'ex allenatrice dell'Inter e della Juventus Women vola in Inghilterra.

Il West Ham ha confermato la nomina dell'ex Juventus Rita Guarino come nuova allenatrice della squadra femminile, offrendo alla pluripremiata italiana un contratto di 18 mesi.

 La 54enne arriva nella zona est di Londra con un palmares ricco di trofei e dirigerà la sua prima partita nella Women's Super League contro il Chelsea a gennaio, dopo la fine della pausa invernale.

  • RITA GUARINO ALLENATRICE DEL WEST HAM FEMMINILE

    Il West Ham United Women ha annunciato ufficialmente la nomina di Guarino come nuovo allenatore della squadra femminile del club. L'italiana sostituisce Rehanne Skinner, che ha lasciato il club la scorsa settimana dopo una difficile prima metà della stagione della Women's Super League.

    Guarino ha firmato un contratto di 18 mesi e rimarrà in carica fino alla fine della stagione 2026-27. La sua prima partita alla guida della squadra sarà dopo la pausa invernale, quando il West Ham affronterà il Chelsea domenica 11 gennaio nella Women's Super League.

    La nomina porta per la prima volta in Inghilterra uno degli allenatori di maggior successo nel calcio femminile italiano. Guarino arriva con un curriculum di tutto rispetto che include esperienze con le nazionali giovanili italiane, l'Inter Milano e, soprattutto, un quadriennio di grande successo alla Juventus.

  • FC Internazionale v Juventus - Women Serie A PlayoffsGetty Images Sport

    "ORGANIZZAZIONE E AGGRESSIVITÀ"

    "Sono molto felice di entrare a far parte del West Ham United", ha dichiarato Guarino a West Ham TV dopo la conferma della sua nomina. "È un club con una grande storia e valori forti che rispecchiano i miei".

    L'allenatrice italiana ha spiegato che le discussioni con i vertici del club hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua decisione di accettare l'incarico. "Ho parlato con il consiglio di amministrazione e sono davvero entusiasta del progetto", ha affermato. "La squadra ha molto talento ed esperienza e voglio aiutare le ragazze a crescere sia individualmente che collettivamente".

    Guarino ha anche delineato la sua filosofia calcistica e gli standard che intende implementare. "Voglio costruire una squadra organizzata, aggressiva con la palla e che cerchi di riconoscere e sfruttare gli spazi", ha aggiunto. "La mentalità della squadra, l'unione e il duro lavoro, è la cosa più importante. Sono orgogliosa di essere qui e non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo nel miglior campionato del mondo".

  • Aston Villa v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'EXPLOIT CON LA JUVE WOMEN

    La reputazione della Guarino si basa sui successi ottenuti ai massimi livelli nel calcio femminile italiano. La sua carriera di allenatrice è iniziata all'interno della Federcalcio Italiana, dove ha lavorato con le squadre giovanili prima di assumere la guida della Nazionale Under 17, che ha portato al terzo posto nella Coppa del Mondo Femminile Under 17.

    La sua svolta decisiva è arrivata con la Juventus, dove è stata nominata allenatrice prima della prima stagione calcistica femminile del club nel 2017. In quattro stagioni a Torino, Guarino ha portato le Bianconere a una straordinaria serie di successi, vincendo quattro titoli consecutivi di Serie A, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia.

    Questa eccellenza costante ha consolidato il suo status di una delle figure più rispettate del calcio femminile italiano. Attaccante prolifica durante la sua carriera da giocatrice, Guarino ha collezionato 99 presenze con la maglia della Nazionale italiana e il suo approccio tecnico all'allenamento è stato ampiamente elogiato da ex giocatrici, tra cui l'ex stella delle Lionesses Eni Aluko, che in precedenza ha definito Guarino "una delle migliori allenatrici tecniche che abbia mai avuto nella mia carriera".

  • ESORDIO CONTRO IL CHELSEA

    Guarino deve ora affrontare la sfida immediata di portare il West Ham lontano dalla zona bassa della classifica della Women's Super League. Le Hammers hanno faticato a trovare continuità in questa stagione e attualmente si trovano appena sopra i play-off retrocessione a metà campionato.

    Il suo primo incarico sarà impegnativo, con una trasferta contro le campionesse in carica del Chelsea ad attenderla alla ripresa del campionato a gennaio. Guarino sarà assistita da Steve Kirby, che rimane parte dello staff tecnico, mentre ulteriori annunci sul suo team di collaboratori sono attesi a tempo debito.

    Per il West Ham, la speranza è che l'esperienza, la mentalità vincente e la chiarezza tattica di Guarino possano stabilizzare la squadra nel breve termine e gettare le basi per un progresso a lungo termine nella WSL.

