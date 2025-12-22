Rita Guarino nuova allenatrice del West Ham femminile: è ufficiale

"Sono molto felice di entrare a far parte del West Ham United", ha dichiarato Guarino a West Ham TV dopo la conferma della sua nomina. "È un club con una grande storia e valori forti che rispecchiano i miei".

L'allenatrice italiana ha spiegato che le discussioni con i vertici del club hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua decisione di accettare l'incarico. "Ho parlato con il consiglio di amministrazione e sono davvero entusiasta del progetto", ha affermato. "La squadra ha molto talento ed esperienza e voglio aiutare le ragazze a crescere sia individualmente che collettivamente".

Guarino ha anche delineato la sua filosofia calcistica e gli standard che intende implementare. "Voglio costruire una squadra organizzata, aggressiva con la palla e che cerchi di riconoscere e sfruttare gli spazi", ha aggiunto. "La mentalità della squadra, l'unione e il duro lavoro, è la cosa più importante. Sono orgogliosa di essere qui e non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo nel miglior campionato del mondo".