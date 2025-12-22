Rita Guarino nuova allenatrice del West Ham femminile: è ufficiale

La reputazione della Guarino si basa sui successi ottenuti ai massimi livelli nel calcio femminile italiano. La sua carriera di allenatrice è iniziata all'interno della Federcalcio Italiana, dove ha lavorato con le squadre giovanili prima di assumere la guida della Nazionale Under 17, che ha portato al terzo posto nella Coppa del Mondo Femminile Under 17.
La sua svolta decisiva è arrivata con la Juventus, dove è stata nominata allenatrice prima della prima stagione calcistica femminile del club nel 2017. In quattro stagioni a Torino, Guarino ha portato le Bianconere a una straordinaria serie di successi, vincendo quattro titoli consecutivi di Serie A, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia.
Questa eccellenza costante ha consolidato il suo status di una delle figure più rispettate del calcio femminile italiano. Attaccante prolifica durante la sua carriera da giocatrice, Guarino ha collezionato 99 presenze con la maglia della Nazionale italiana e il suo approccio tecnico all'allenamento è stato ampiamente elogiato da ex giocatrici, tra cui l'ex stella delle Lionesses Eni Aluko, che in precedenza ha definito Guarino "una delle migliori allenatrici tecniche che abbia mai avuto nella mia carriera".