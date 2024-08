Rinviata Feyenoord-Ajax: sciopero della Polizia, il match non si giocherà per motivi di ordine pubblico

Feyenoord vs Ajax

Domenica 1° settembre, giorno della sfida, è previsto uno sciopero della Polizia olandese: il sindaco di Rotterdam ha disposto il rinvio del match.

Domenica 1° settembre si sarebbe dovuto disputare la grande 'classica' del calcio olandese: Feyenoord contro Ajax. Da sempre una sfida carica di attesa e soprattutto di storia.

Tuttavia - a pochi giorni dal calcio d'inizio - il match è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi per motivi di ordine di pubblico.

La decisione è stata infatti presa dal sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, il quale ha disposto il rinvio del match, come riferito da Voetbalzone. Ma per quale motivo Feyenoord-Ajax non verrà disputata?