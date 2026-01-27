Goal.com
Rinnovo Yildiz, Juventus al lavoro per blindare il '10': cosa manca per la firma, quanto guadagna e la scadenza del nuovo contratto

Yildiz vicino alla firma del prolungamento: stipendio da top e intesa fino al 2031. Ma il futuro del turco è legato anche al rinnovo di Spalletti.

Il futuro di Kenan Yildiz è sempre più a tinte bianconero. Il turco è vicino al rinnovo del contratto con la Juventus. Il club bianconero e l’entourage del turco stanno lavorando alla definizione dell’accordo fino a giugno 2031, con la trattativa che è entrata nella fase finale. 

Madama è pronta a blindare il numero 10 bianconero e a neutralizzare l’interesse di top club europei. 

Parallelamente, la situazione è strettamente intrecciata alle valutazioni di Luciano Spalletti sul proprio futuro: l’intesa per il prolungamento del tecnico rappresenta un tassello decisivo anche per il giovane turco, sempre più convinto della centralità del progetto.

  • FUMATA BIANCA VICINA: COSA MANCA

    Secondo Tuttosport, la firma di Yildiz è vicinissima e manca un solo passaggio prima dell’annuncio: la definizione del bonus alla firma richiesto dalla famiglia. 

    La parte principale dell’intesa è già stata messa in sicurezza e il club conta di chiudere tra la fine del mercato invernale e il mese di febbraio, evitando il rischio che in estate si scateni una corsa internazionale sul talento classe 2005.

  • QUANTO GUADAGNA YILDIZ

    L’ingaggio attuale del giocatore, fermo a circa 1,5 milioni netti, verrà ritoccato in modo significativo.

    Tuttosport spiega che il turco guadagnerà una cifra simile a quella prevista per Jonathan David, attorno ai 6 milioni annui, diventando di fatto - in vista dell’addio sempre più probabile di Vlahovic - il giocatore più pagato della rosa.

  • PROGETTO JUVE-YILDIZ

    La recente permanenza della famiglia Yildiz a Torino non è stata affatto casuale. 

    Il padre Engin e la madre Beate non sono rientrati a Ratisbona e hanno voluto ascoltare direttamente il piano bianconero illustrato da Damien Comolli, ritenuto abbastanza convincente da fugare i dubbi sulle ambizioni della società.

    La Juventus ha presentato una visione precisa del percorso che intende seguire nei prossimi anni, mostrando la continuità del progetto tecnico e la volontà di costruire una squadra competitiva sulla scia delle prestazioni del 2026. 

    Sempre secondo Tuttosport, anche John Elkann ha espresso un sostegno diretto al rinnovo, giocando un ruolo determinante nell’accelerazione della trattativa grazie alla sua grande stima per il talento e lo stile del giovane turco.

  • SPALLETTI DECISIVO

    La Gazzetta dello Sport evidenzia un aspetto che si intreccia in modo profondo con il futuro di Yildiz: la relazione speciale nata tra il turco e Luciano Spalletti

    Il giocatore considera il tecnico un punto di riferimento, sia per la crescita individuale sia per l’armonia che regna nello spogliatoio. Lo stesso Yildiz ha spiegato come con Spalletti si diverta e sia disposto a dare “sempre tutto”.

    La Juventus ritiene che la convinzione del turco di proseguire a Torino sia rafforzata proprio dalla presenza del tecnico toscano, capace di valorizzarlo e di investirlo del ruolo di uomo simbolo. 

    Pur non essendo il rinnovo di Spalletti l’oggetto centrale della trattativa, l’equilibrio trovato tra allenatore e giocatore rappresenti una delle chiavi che hanno convinto la famiglia Yildiz a guardare con fiducia ai prossimi anni in bianconero.

  • RESPINTA LA CONCORRENZA

    Kenan Yildiz è finito nel mirino delle big europee: dalla Premier League, con il Liverpool in prima fila, alla Liga, con il Real Madrid osservatore interessato. 

    Proprio per questo la Juventus considera il rinnovo un passaggio obbligato per blindare uno dei giocatori più promettenti del panorama europeo.

    Portare la scadenza al 2031 e l’ingaggio a 6 milioni rappresenta per il club un messaggio chiaro alla concorrenza e un investimento sulla centralità tecnica del proprio numero 10. 

    Con la trattativa ormai definita in tutti gli aspetti principali, restano da limare solo gli ultimi dettagli. Poi, per Yildiz, potrà iniziare ufficialmente il nuovo ciclo bianconero.

