Rinnovo Yildiz, Juventus al lavoro per blindare il '10': cosa manca per la firma, quanto guadagna e la scadenza del nuovo contratto

Il futuro di Kenan Yildiz è sempre più a tinte bianconero. Il turco è vicino al rinnovo del contratto con la Juventus. Il club bianconero e l’entourage del turco stanno lavorando alla definizione dell’accordo fino a giugno 2031, con la trattativa che è entrata nella fase finale.
Madama è pronta a blindare il numero 10 bianconero e a neutralizzare l’interesse di top club europei.
Parallelamente, la situazione è strettamente intrecciata alle valutazioni di Luciano Spalletti sul proprio futuro: l’intesa per il prolungamento del tecnico rappresenta un tassello decisivo anche per il giovane turco, sempre più convinto della centralità del progetto.