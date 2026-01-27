Rinnovo Yildiz, Juventus al lavoro per blindare il '10': cosa manca per la firma, quanto guadagna e la scadenza del nuovo contratto

La Gazzetta dello Sport evidenzia un aspetto che si intreccia in modo profondo con il futuro di Yildiz: la relazione speciale nata tra il turco e Luciano Spalletti.

Il giocatore considera il tecnico un punto di riferimento, sia per la crescita individuale sia per l’armonia che regna nello spogliatoio. Lo stesso Yildiz ha spiegato come con Spalletti si diverta e sia disposto a dare “sempre tutto”.

La Juventus ritiene che la convinzione del turco di proseguire a Torino sia rafforzata proprio dalla presenza del tecnico toscano, capace di valorizzarlo e di investirlo del ruolo di uomo simbolo.

Pur non essendo il rinnovo di Spalletti l’oggetto centrale della trattativa, l’equilibrio trovato tra allenatore e giocatore rappresenti una delle chiavi che hanno convinto la famiglia Yildiz a guardare con fiducia ai prossimi anni in bianconero.