Maignan Milan maglia verde
Vittorio Rotondaro

Rinnovo Maignan, il Milan fa sul serio: c'è l'offerta che lo renderebbe il più pagato della rosa

Offerta del Milan per convincere Maignan a firmare il rinnovo del contratto in scadenza: diventerebbe il più pagato della rosa guadagnando come Leao.

Un addio che la scorsa estate sembrava certo, sfumato sul più bello nonostante il pressing del Chelsea e il fascino della Premier League: alla fine Mike Maignan è rimasto al Milan e le prospettive sul proprio futuro potrebbero essere cambiate.

Da una separazione quasi scontata al termine della stagione in essere si è passati all'ipotesi più sperata dal tifo rossonero: la permanenza del portiere all'ombra della Madonnina non è poi così campata in aria.

In casa Milan si lavora per convincere l'ex Lille a firmare un nuovo accordo: un primo importante passo in tal senso è già stato compiuto.

  • CONTRATTO IN SCADENZA

    È in corso la trattativa tra la società e l'entourage di Maignan per prolungare l'avventura a Milano dell'ex Lille, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

    Un deciso cambio di rotta, proprio quando lo scenario dell'addio a parametro zero sembrava poter prevalere sul lieto fine per il popolo milanista: l'epilogo della storia è tutt'altro che scritto.

  • SUPER OFFERTA

    A dimostrazione della volontà del club meneghino di trattenere Maignan vi è l'offerta recapitata al portiere: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è arrivata una proposta economica non indifferente e in corso di valutazione.

    Per Maignan pronti sette milioni netti totali fino al 2029 (con opzione per una stagione in più, oppure direttamente fino al 2030), di fronte a una richiesta di sette e mezzo di parte fissa più i premi aggiuntivi: una distanza non incolmabile, soprattutto se dovesse essere migliorata la parte relativa ai bonus.

    A tal proposito, se ne potrebbe aggiungere uno relativo alla futura partecipazione alla Champions League come avvenuto nel caso di Rabiot, mentre un altro riguarderebbe la stagione in corso e rappresenterebbe una sorta di integrazione dell'attuale stipendio.

  • MAIGNAN SAREBBE IL PIÙ PAGATO DELLA ROSA: COME LEAO

    Qualora Maignan accettasse la proposta di rinnovo presentata dal Milan, diventerebbe il giocatore più pagato della rosa in compagnia di Rafael Leao.

    Un attestato di stima per l'estremo difensore francese, tornato al centro del villaggio grazie a una forma ritrovata e alla fiducia nutrita nei propri confronti da Allegri e lo staff tecnico: i rigori parati a Dybala e Calhanoglu, ad esempio, sono solo alcune delle istantanee di una stagione fin qui decisamente positiva.

  • LE POSSIBILI ALTERNATIVE A MAIGNAN PER IL MILAN

    Ma cosa succederebbe se l'intesa con Maignan non dovesse andare a buon fine? A quel punto il Milan sarebbe costretto a virare su profili differenti per colmare il vuoto tra i pali.

    In questo senso, occhio a Suzuki (attualmente ai box per infortunio)del Parma oppure a Hugo Souza del Corinthians: alternative che diverrebbero qualcosa di più soltanto in un caso, ovvero se Maignan facesse capire a chiare lettere di non essere propenso a prolungare la sua avventura in rossonero. Una situazione che, al momento, non si è verificata.

