Rinnovo Maignan, il Milan fa sul serio: c'è l'offerta che lo renderebbe il più pagato della rosa

Un addio che la scorsa estate sembrava certo, sfumato sul più bello nonostante il pressing del Chelsea e il fascino della Premier League: alla fine Mike Maignan è rimasto al Milan e le prospettive sul proprio futuro potrebbero essere cambiate.
Da una separazione quasi scontata al termine della stagione in essere si è passati all'ipotesi più sperata dal tifo rossonero: la permanenza del portiere all'ombra della Madonnina non è poi così campata in aria.
In casa Milan si lavora per convincere l'ex Lille a firmare un nuovo accordo: un primo importante passo in tal senso è già stato compiuto.