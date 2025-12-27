Rinnovo Maignan, il Milan fa sul serio: c'è l'offerta che lo renderebbe il più pagato della rosa

Qualora Maignan accettasse la proposta di rinnovo presentata dal Milan, diventerebbe il giocatore più pagato della rosa in compagnia di Rafael Leao.

Un attestato di stima per l'estremo difensore francese, tornato al centro del villaggio grazie a una forma ritrovata e alla fiducia nutrita nei propri confronti da Allegri e lo staff tecnico: i rigori parati a Dybala e Calhanoglu, ad esempio, sono solo alcune delle istantanee di una stagione fin qui decisamente positiva.