La rinascita di Rodrygo: dalla possibile cessione ad elemento chiave dell'attacco del Real Madrid di Xabi Alonso

Da quando è arrivato a Madrid dal Santos nel 2019, Rodrygo è stato qualcosa di enigmatico. Nonostante abbia segnato goal pesantissimi in Champions League e contribuito ai trionfi in Liga, sembrava non riuscire mai a ritagliarsi un ruolo stabile nella squadra. Anche nella stagione in cui è stato più coinvolto più volte da Ancelotti, il 2023/24, Rodrygo ha iniziato tra i titolari soltanto 28 partite di campionato e ha giocato tutti i 90 minuti in appena 12 occasioni. Non importava che avesse messo insieme 15 contributi tra goal e assist in Liga: c’erano sempre motivi per tenerlo in panchina.

La situazione è esplosa nelle ultime settimane della passata stagione. Dopo la pausa per le nazionali di marzo, Rodrygo ha iniziato appena due delle ultime dieci gare di campionato del Madrid e non è mai sceso in campo nel mese di maggio. L’assenza più eclatante è stata quella nel Clasico decisivo per il titolo contro il Barcellona, quando Ancelotti decise di non mandarlo in campo nemmeno a partita in corso, nonostante la squadra fosse in svantaggio in un match da vincere a tutti i costi.

"Vedo Rodrygo in buona forma. È rimasto in panchina per una decisione tecnica", spiegò Ancelotti sull’episodio. "Resta importante e lo useremo nel Mondiale per Club. È un giocatore speciale e avrà un ruolo chiave".

Naturalmente, Ancelotti non era presente al Mondiale per Club, sostituito da Xabi Alonso tra la fine della stagione domestica e l’inizio del torneo negli Stati Uniti. La situazione di Rodrygo, tuttavia, non è cambiata. Dopo essere partito titolare nella gara d’apertura contro l’Al-Hilal, ha collezionato solo due presenze successive da subentrante, mentre giocatori come Gonzalo García e Arda Güler si sono imposti nelle gerarchie.

Quando il Madrid è stato eliminato in semifinale dal Paris Saint-Germain, Rodrygo era ancora una volta un semplice sostituto non utilizzato.