La rinascita di Rodrygo: dalla possibile cessione ad elemento chiave dell'attacco del Real Madrid di Xabi Alonso

Le voci di un suo addio erano insistenti: Arsenal, Liverpool e persino Tottenham avevano monitorato la sua situazione. Alla fine, però, la pista più interessante sembrava essere quella legata al Manchester City, con alcune indiscrezioni secondo cui il club inglese avrebbe cercato di cedere Savinho per fare spazio al brasiliano in uscita dal Real Madrid.
Tutte queste ipotesi avevano senso: sembrava che per Rodrygo la destinazione non fosse importante, l’importante era allontanarsi dal Real Madrid. Un talento immenso rischiava di languire sulle panchine di tutta la Spagna, quando avrebbe dovuto brillare sul campo.
Eppure, Rodrygo è rimasto. E ora, contro ogni previsione, è tornato a splendere. Dopo aver resistito alle voci di trasferimento e superato un periodo complicato, il giocatore della nazionale brasiliana ha finalmente ricevuto l’opportunità tanto attesa da Xabi Alonso. Fiducia ripagata con stile: con la maglia bianca del Real Madrid, Rodrygo ha dimostrato di poter essere tra i migliori al mondo.