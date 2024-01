Leao vuole tirare il prossimo rigore del Milan: Pioli ha confessato le sue parole dopo i due penalty sbagliati

Uscendo dal campo durante Milan-Bologna, Leao ha subito detto a Pioli di essere pronto a tirare il prossimo penalty per i rossoneri.

Il Milan non approfitta del passo falso della Juventus. 2-2 contro il Bologna e stessa distanza dai bianconeri, con l'Inter che potrebbe allungare su entrambe in caso di vittoria contro la Fiorentina. Una grande occasione sprecata per il team di Pioli, due volte dal dischetto e due volte delusa.

Durante Milan-Bologna, infatti, la formazione rossonera ha avuto due rigori a favore, sbagliando entrami. Prima con Giroud, dunque con Theo Hernandez nella ripresa. In quest'ultimo caso, tra l'altro, il terzino ha anche colpito il pallone dopo la respinta del palo, con ovvio annullamento del goal.

Il Milan non aveva mai sbagliato un rigore durante questa stagione in Serie A, ma Giroud era già stato ipnotizzato in Champions contro il Borussia Dortmund.