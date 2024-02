Milan-Atalanta continua a far discutere: "Quasi nessuno lo giudicherebbe da rigore"

L'ex arbitro Calvarese interviene sul contatto Holm-Giroud: "Occorre tornare al concetto da cui si era partiti: il chiaro ed evidente errore".

Non si placano le polemiche per il rigore assegnato all'Atalanta nell'ultimo turno di Serie A. Come noto, infatti, la squadra di Gasperini è riuscita a pareggiare a casa Milan proprio dopo il penalty assegnato per il contatto Holm-Giroud.

Orsato ha rivisto l'episodio al monitor decidendo di assegnare il penalty, che ha portato tifosi del Milan e società rossonera ad esprimere il proprio dissenso. Nello specifico Giroud alza la gamba per tentare di raggiungere la palla, togliendola subito dopo.

Holm, però, cade a terra con le mani sul volto, portando Orsato a indicare il dischetto. Goal di Koopmeiners ed ore infuocate tra chi non è d'accordo e chi invece applaude la decisione dell'arbitro.