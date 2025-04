Rigore inspiegabile di Saka: l'Arsenal tiene vivo il Real Madrid

Rigore in avvio per l'Arsenal, con Saka che ha la chance di chiudere i giochi ma tira in maniera goffa tra le braccia di Courtois.

Poteva essere il colpo che avrebbe posto definitivamente l'accento sul passaggio del turno dell'Arsenal in semifinale di Champions League. E invece Bukayo Saka ha sprecato tutto malamente. Dopo 10' al Bernabeu, la squadra di Arteta ha avuto la chance di segnare un calcio di rigore che avrebbe reso la rimonta del Real Madrid ancora più proibitiva. Ma la superficialità del numero 7 dei Gunners ha permesso alla banda di Ancelotti di avere ancora una possibilità per sperare. L'articolo prosegue qui sotto