Riecco Kean titolare, la Fiorentina ritrova il suo centravanti dal 1' contro il Torino: Vanoli si affida all'attaccante italiano per l'obiettivo salvezza

La Fiorentina è pronta a riabbracciare Moise Kean dall'inizio. Stasera al Franchi, l’attaccante classe 2000 tornerà titolare dopo un mese di assenza dall’undici iniziale, dopo aver smaltito definitivamente il problema alla caviglia accusato il 21 dicembre contro l’Udinese e che lo aveva costretto a saltare tre gare consecutive prima dei venti minuti disputati a Napoli.

Un ritorno che coincide con un passaggio cruciale nella stagione della Fiorentina, chiamata a risalire dai bassifondi della classifica e a ritrovare nel proprio centravanti la spinta necessaria verso la salvezza.

Il match contro il Torino, nella notte da ex del tecnico viola Paolo Vanoli, assume un significato particolare per il centravanti di Vercelli, che ora deve ritrovare goal, fiducia e leadership in un momento decisivo della corsa alla permanenza.