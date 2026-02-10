Richard Keys rompe il silenzio mentre lui e Andy Gray si preparano a lasciare beIN Sports dopo 13 anni

È interessante notare che, a causa della tempistica della loro partenza, i due conduttori non potranno partecipare alla copertura della Coppa del Mondo 2026 da parte di beIN quest'estate. Mentre il network cerca di orientarsi verso "nuove tendenze", tra cui una maggiore attenzione all'integrazione dei social media e ai contenuti creati dai fan, l'uscita di scena di due conduttori tradizionali e di vecchia scuola suggerisce un cambiamento nella strategia dell'emittente. Il panorama dei media calcistici sta cambiando rapidamente e nemmeno pilastri come Gray e Keys sono immuni dall'evoluzione del modo in cui i tifosi consumano questo sport.

Per Keys, il ritorno nel Regno Unito solleva una domanda interessante: dove si colloca un sessantottenne con la sua storia nel panorama mediatico britannico moderno? Con l'ascesa delle piattaforme digitali e dei podcast indipendenti, ci sono più possibilità che mai per le voci veterane di trovare un pubblico al di fuori della televisione tradizionale. Resta da vedere se tornerà alla trasmissione mainstream o se abbraccierà la strada digitale. Quel che è certo è che, dopo 13 anni nel deserto, una delle collaborazioni più durature del calcio sta finalmente tornando a casa.