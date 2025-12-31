Il retroscena dell'AD del Sassuolo Carnevali su Locatelli: "Avevo già venduto Locatelli all’Arsenal, ma lui ha preferito la Juventus"

Il ritorno in Serie A del Sassuolo, dopo appena un anno in Serie B, ha dato nuova energia all’ambiente emiliano.
I neroverdi hanno conquistato 22 punti nelle prime 17 giornate di campionato, gli stessi di Atalanta e Udinese e solo due in meno della Lazio.
Al termine di un 2025 soddisfacente sotto il profilo dei risultati, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali ha raccontato a 'Tuttosport' alcuni retroscena di mercato, tra cui la quasi cessione di Manuel Locatelli all’Arsenal, sfumata per volontà del giocatore, che ha scelto con forza la Juventus.