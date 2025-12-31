Pubblicità
Giovanni Carnevali SassuoloGetty Images
Michael Baldoin

Il retroscena dell'AD del Sassuolo Carnevali su Locatelli: "Avevo già venduto Locatelli all’Arsenal, ma lui ha preferito la Juventus"

Nel corso di un'intervista a 'Tuttosport', l'Amministratore Delegato neroverde ha parlato anche della situazione legata a Frattesi: "So che la Juventus lo vuole, era interessata quando si è trasferito all'Inter: in quel caso ha fatto la differenza la volontà del ragazzo".

Il ritorno in Serie A del Sassuolo, dopo appena un anno in Serie B, ha dato nuova energia all’ambiente emiliano.

I neroverdi hanno conquistato 22 punti nelle prime 17 giornate di campionato, gli stessi di Atalanta e Udinese e solo due in meno della Lazio.

Al termine di un 2025 soddisfacente sotto il profilo dei risultati, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali ha raccontato a 'Tuttosport' alcuni retroscena di mercato, tra cui la quasi cessione di Manuel Locatelli all’Arsenal, sfumata per volontà del giocatore, che ha scelto con forza la Juventus.

  • "FRATTESI PUÒ GIOCARE OVUNQUE: LA JUVE LO VOLEVA GIÀ QUANDO È ANDATO ALL'INTER"

    "Frattesi? È richiesto dalla Juve e può giocare in qualsiasi squadra, anche per le caratteristiche che ha. La Juve lo voleva quando è andato all’Inter, così come il Napoli. L’Inter è stata solo più determinata e ha fatto la differenza la volontà del ragazzo".

    E sulla sua esperienza fin qui non totalmente positiva in nerazzurro: "All’Inter ci sono tanti campioni, ma penso che Frattesi abbia sempre fatto bene. Se lui gioca, può emergere. Se viene qui al Sassuolo gioca noi lo riprendiamo subito (ride, ndr)".

  • "FOSSI LA ROMA PRENDEREI RASPADORI SENZA DUBBIO"

    "Raspadori alla Roma? Lo prenderei, senza dubbio. Non so solo quanto l'Atletico Madrid sia disposto a lasciarlo andare facilmente. Non penso sia così semplice".

  • "AVEVO VENDUTO LOCATELLI ALL'ARSENAL: LUI HA SCELTO LA JUVE"

    "Avevo già venduto Locatelli all’Arsenal, ma preferiva la Juventus e abbiamo scelto di accontentarlo rinunciando a qualche soldo in più."

  • "PER MUHAREMOVIC SI SONO MOSSE INTER E BOLOGNA: MAGARI PUÒ INTERESSARE ALLA JUVE..."

    "Muharemovic non lo dobbiamo vendere per forza. Vogliamo valorizzarlo. Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, perché molto dipende da chi ce lo chiede. Ha un grande potenziale, è normale che se arriva un grande club lo ascoltiamo. Poi, però, dobbiamo trovare anche un sostituto. Chi si è già mosso per lui? Qualche approccio lo abbiamo già avuto. Non con il Bournemouth, con l’Inter sì, ma non ci sono richieste ufficiali. Pure il Bologna l’altra sera mi ha chiesto di Muharemovic."

    E sul 50% in favore della Juve: "Penso al nostro di mercato, non certo agli incastri della Juve. Magari Muharemovic può interessare pure alla Juve stessa, chissà..."

