Il retroscena dell'AD del Sassuolo Carnevali su Locatelli: "Avevo già venduto Locatelli all’Arsenal, ma lui ha preferito la Juventus"

"Frattesi? È richiesto dalla Juve e può giocare in qualsiasi squadra, anche per le caratteristiche che ha. La Juve lo voleva quando è andato all’Inter, così come il Napoli. L’Inter è stata solo più determinata e ha fatto la differenza la volontà del ragazzo".

E sulla sua esperienza fin qui non totalmente positiva in nerazzurro: "All’Inter ci sono tanti campioni, ma penso che Frattesi abbia sempre fatto bene. Se lui gioca, può emergere. Se viene qui al Sassuolo gioca noi lo riprendiamo subito (ride, ndr)".